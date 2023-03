VIDEO I El momento exacto en que “El Yaki” se accidenta en bicicleta, terminó en el hospital

“El Yaki” fue hospitalizado, luego de sufrir un accidente mientras recorría las calles montado en su bicicleta, pues resulta que justo en el momento que transmitía en vivo en una de sus redes sociales, sus seguidores fueron testigos de la fuerte caída que tuvo.

Todo comenzó cuando por medio de sus historias de Instagram, Luis Alfonso Partida compartía un momento con sus fans, donde presumía lo motivado que se sentía a hacer ejercicio y andar en bicicleta, tal como lo hacía mientras transmitía en la red social.

Sin embargo, aunque todo iba bien y se dejó ver contento haciendo ejercicio, las cosas salieron mal cuando aparentemente alguien se cruzó por delante suyo sin fijarse que venía el, posiblemente un automóvil, y en su intento por no chocar directamente, "El Yaki" frenó con la rueda delantera de la bicicleta y de igual forma se cayó.

"Enjoy the little things... me tocó dar el trancazo, gracias a todos por preguntar, dentro de lo que cabe. Estoy bien, esta noche toca dormir en el hospital para un chequeo de rutina por la mañana, espero que no haga mucho frío", compartió el famoso.