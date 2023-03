"No me da miedo la muerte": el fuerte mensaje con el que Rebecca Jones habló de sus enfermedades

El nombre de Rebecca Jones se colocó dentro de las tendencias del día en redes sociales, pues la madrugada de este martes se confirmó su lamentable fallecimiento a la edad de 65 años y desde entonces el mundo del espectáculo ha aprovechado para darle el último adiós y recordar algunos de sus mejores momentos. Aunque historias hay muchas, hay una en particular que tocó el corazón de muchos, pues la actriz habló sin tapujos para afirmarle a sus fans y seres queridos que no le daba la muerte; el momento se ha hecho viral por las emotivas palabras con las que dijo lo anterior.

Durante los matutinos de este día muchos conductores hablaron sobre la triste pérdida a la que hoy se enfrenta el mundo de la farándula, pero fue en "Sale el Sol" en donde se recordó una entrevista que Rebecca Jones les concedió tras haber salido del hospital tras haber sido diagnosticada con neumonía e insuficiencia pulmonar a causa de tres bacterias y que la obligó a abandonar "Cabo", la última telenovela que protagonizó. Por supuesto, al hablar de su salud y de los muchos rumores que circularon, no dudó en ponerles fin y expresar que aunque luchaba por su vida, la muerte no era una de sus mayores preocupaciones.

Fue precisamente esta declaración la que los conductores de "Sale el Sol" retomaron para hablar de las complicaciones de salud que la actriz presentó desde finales de 2022 en donde incluso surgió el rumor de que había recaído en el cáncer de ovario, una enfermedad en la que entró en remisión desde 2019. En el audio que retomaron de un programa de radio se escucha a la famosa hablar precisamente sobre todo lo anterior y externar su molestia ante los constantes cuestionamientos sobre su estado de salud.

"Yo voy mejorando, de hecho ya estoy en salud perfecta, porque estoy a parte con medicina interna", explicó la ex de Alejandro Camacho tras haber sido ingresada en el hospital a finales de 2022, en donde para luchar por su vida permaneció por varios días e incluso entubada para facilitarle la respiración. Tras ello, su cambio de imagen fue muy radical ya que, como ella misma lo llegó a decir desde su cuenta de Instagram, perdió algunos kilos que la dejaron con un cuerpo extremadamente delgado.

A pesar de ello, en esta última llamada afirmó que la delgadez era "lo de menos", pues lo primordial era la salud y es que por sus bajos niveles de hemoglobina presentaba un constante cansancio y que la obligaba a cargar con el oxígeno. Claro que no eran sus únicas preocupaciones, pues también se mantenía atenta a que el cáncer no regresara, un hecho al que se refirió como "todos luchamos por la vida".

Tras aclarar lo anterior, Rebecca Jones también aprovechó la entrevista para explicar que una de sus mayores molestias era que presentaran "mala información para el público", como es el caso de que en más de una ocasión dio a conocer que de nuevo estaba invadida por el cáncer, algo que negó en múltiples ocasiones. Asimismo, que le preguntaran o cuestionaran sobre si tenía o no un miedo a la muerte.

"No me da miedo, tan no me da miedo que aquí estoy. Yo lo único que quiero es que los segundos, cada segundo de vida que me toque vivir lo viva yo en paz", dijo Rebecca Jones.