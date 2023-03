Rebecca Jones: estas fueron las graves enfermedades con las que luchó a lo largo de su vida

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que la madrugada de este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Rebecca Jones a los 65 años y que con una larga trayectoria en proyectos como "Cuna de lobos" y "Para volver a amar" conquistó al público mexicano que sin duda siempre la recordará por su talento frente a las cámaras; sin embargo, su vida privada muchas veces generó preocupación en sus fans y es que a lo largo de su vida luchó con graves enfermedades.

Tan sólo a finales del año pasado tuvo que abandonar su última telenovela, "Cabo", tras ser hospitalizada de emergencia y como era de esperarse, en las últimas horas este incidente fue muy recordado en redes sociales, donde otras celebridades y sus fans aprovecharon para darle el último adiós. Asimismo, para muchos fue imposible no recordar que Rebecca Jones también combatió el cáncer hasta convertirse en una sobreviviente.

En los últimos meses perdió peso tras una grave complicación de salud. (Foto: IG @la_rebeccajones)

¿De qué estaba enferma la actriz?

Su agencia compartió esta madrugada un comunicado en el que afirmó que la actriz "estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos", además que "se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público"; sin embargo, no se dieron más detalles sobre las causas de muerte. A pesar de ello, algunas de las enfermedades que la aquejaron en los últimos años rápidamente salieron la luz y entre ellas destaca el cáncer de ovario y una bacteria en los pulmones.

Cáncer de ovario, una enfermedad que venció y "volvió" a aparecer

Desde 2017 la salud de Rebecca Jones se fue deteriorando y las razones no estaban claras del todo ni para ella ni para sus médicos, quien en un inicio afirmaron que sus síntomas correspondían a una colitis; sin embargo, se sabe que ya en 2018 fue diagnosticada con cáncer de ovario, un hecho que la obligo a mantenerse alejada del mundo del espectáculo para recibir sus quimioterapias y una cirugía, con las que logró vencer la enfermedad.

"La panza me creció inexplicablemente, fui al doctor y me dijo que era colitis. Cinco veces fui al médico y siguió dándome medicamento para la colitis. Me fui de vacaciones a Nueva York, regresé, empecé a trabajar en una obra y ya no pude más", dijo a Ventaneando.

El pasado 7 de marzo la actriz compartió esta selfie en redes. (Foto: IG @la_rebeccajones)

Tras la remisión que fue posible gracias al tratamiento médico, en 2022 la famosa habría recaído, según dijo su exesposo Alejandro Camacho, pero este hecho nunca fue confirmado ni por su agencia ni por ella misma. De hecho, ella salió a desmentir esta versión sobre su supuesto estado de salud con una respuesta contundente: "Bueno yo creo que mi palabra vale más, hice todas las declaraciones que tenía que hacer al respecto y eso es más valioso que todo, si ustedes le quieren dar más peso a una persona que no vive conmigo, que efectivamente es el padre de mi hijo pero no vive conmigo, ni sabe nada de mi vida ni tiene porqué opinar a cerca de mi salud, pues allá ustedes ¿Verdad?".

Cabe destacar que además de los dichos de su ex pareja, en junio pasado la revista TVNotas también compartió una nota sobre el supuesto regreso de la enfermedad, por lo que ella misma aclaró en el matutino de Televisa, "Hoy", que: "Es absolutamente falsa la nota acerca de que... me parece que dice que estoy invadida de cáncer o algo así. Yo leí toda la nota completa y hay muchísimas cosas erróneas", dijo, "ese tipo de datos están perfectamente mal".

Neumonía, la razón detrás de su salida de "Cabo"

Una de las recientes enfermedades que Rebecca Jones tuvo fue una complicación de salud en noviembre de 2022 cuando se encontraba grabando su última telenovela, "Cabo", de José Alberto "Güero" Castro y que tuvo que abandonar para procurar su bienestar, ya que estuvo hospitalizada por varios días. Según se dio a conocer tras la emergencia médica, la actriz presentó problemas respiratorios que detonaron una neumonía por "tres bichos agresivos", dijo a Ventaneando, y deficiencia pulmonar.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), la neumonía afecta uno o ambos pulmones y ocasiona que los "sacos de aire, o alvéolos, de los pulmones se llenen de líquido o pus" y en muchos casos esto inicia por bacterias, virus u hongos; mientras que la deficiencia pulmonar es una "afección grave que dificulta respirar por uno mismo", esto debido a que los pulmones no son capaces de transportar el oxígeno a la sangre. Es por ello que permaneció varios días entubada, según dijo al recordar cómo firmó la hoja de consentimiento en medio de su malestar.

“Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien, piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico”, fue el mensaje con compartió hace unos días y tras estas complicaciones de salud que la dejaron con un semblante muy delgado que de nueva cuenta preocupó a sus fans.

