Rebecca Jones reaparece tras estar varios días en terapia intensiva y pide a su público que no le tengan lástima

Fue hace tan solo unas horas cuando la actriz Rebecca Jones reapareció en redes sociales, luego de haber estado alejada de los reflectores debido a diversos problemas de salud que presentó en los últimos meses del 2022.

La actriz apareció rodeada de grandes amigos que le organizaron una premiere privada de una película mexicana que se estrenó recientemente, pero a la cual Rebecca Jones no pudo asistir, en dicho evento se dejó ver muy contenta y feliz de que la vida le está regalando una segunda oportunidad.

Tal y como lo mencionamos anteriormente, Rebecca Jones reapareció en redes sociales, y aunque ha estado activa en éstas, es la primera vez luego de varios meses en las que compartió una serie de fotografías recientes y en donde deja ver su actual apariencia.

Si bien Rebecca Jones sigue luciendo igual de bella y elegante como siempre lo ha hecho, fue muy evidente que la actriz bajó mucho de peso, debido a la fuerte ciris de salud que vivió a finales del 2022.

Foto: Ig @la_rebeccajones

Por otra parte, Jones aseguró que sigue con su tratamiento tanto el médico convencional así como la actriz ha buscado otras opciones, entre ellas está la alternativa; incluso la actriz reveló que está siendo tratada por un biólogo el cual reside en Monterrey de quien más adelante nos contará sobre él.

Además la actriz de 65 años de edad, compartió con sus seguidores que a diferencia de lo que muchos creen ella no espera que suceda un milagro, ni tampoco está “luchando”, sino lo que hace ahora es disfrutar la vida con todo lo que tiene para ella.

Foto: Ig @la_rebeccajones

Finalmente la actriz que tuvo que abandonar la producción de la telenovela “Cabo” debido a que su salud presentó complicaciones en el mes de noviembre pidió a todos aquellos que han visto su publicación que no le tengan lástima.

Y es que, Rebecca Jones cree que para su recuperación es más importante los buenos deseos que tengan para ella y así se haga un colectivo de buenos pensamientos.

“Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien, piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico”, concluyó Rebecca Jones