¿Saldrá de Televisa definitivamente? Le arrebatan su programa a Israel Jaitovich tras 15 años al aire

Israel Jaitovich es uno de los más longevos conductores y productores que hay actualmente en la televisión mexicana, y de manera específica, en el canal de Las Estrellas, por Televisa, y sin embargo, habría quedado fuera para ser reemplazado por las nuevas apuestas de la televisora.

Fue este sábado 18 de marzo cuando se dio a conocer que Adrián Uribe ocupará el horario de las 11:00 de la noche con su programa "De noche pero sin sueño". En este contexto, será "Más noche" de Jaitovich el que salga del aire, luego de llevar las sonrisas a las familias mexicanas nocturnas por tres lustros.

Crédito: Instagram / @israeljaitovichoficial

A lo largo de la historia tuvo diferentes nombres como "Desmadruga2", "Estrella2" y "Doble Sentido", pero siempre fueron fiel al mismo formato que el productor supo explotar hasta las últimas, una serie de pequeñas cápsulas de comedia donde los invitados, en su mayoría de gran reconocimiento nacional, eran los protagonistas.

En fechas recientes, el periodista René Franco había dado a conocer que el propio Jaitovich tomó la decisión de abandonar el barco para desempeñar muchos otros proyectos que tiene en puerta, y a los que no les puede dedicar suficiente tiempo al tener un programa tan demandante.

“El 15% de su tiempo se lo ocupa ‘Más Noche’, entonces al final de cuentas como está poniendo todo en orden, para él es mejor terminar con ese programa, ya llegó a un punto en que ya no quiere seguirlo haciendo. Una decisión que a él le conviene, no es lo mismo que te corran de la tele, él es Director de Distrito Comedia, está preparando cosas, ya no quieren seguir haciendo el mismo formato y lo que sí es cierto es que trae muchos proyectos", dijo el productor.

Crédito: Instagram / @israeljaitovichoficial

En este sentido, Jaitovich le reveló que dicha cinta lleva por nombre "El Junior, el mirrey de los capos" y es una comedia sobre los cárteles del narcotráfico. Hace unos días publicó el póster a través de sus redes sociales. "Nunca un cártel había estado en manos de un Idiota", se puede leer.

Además, informó, tiene escrito otro sitcom, una comedia de la que no dio mucha información, pero se espera que también sea para Distrito Comedia, y que tenga el mismo tinte cómico que ya se le conoce a Jaitovich, donde el doble sentido y el humor negro que a veces toca temas sensibles.

Hasta el momento, se desconoce también si habrá una despedida formal, pues Distrito Comedia pasará dos capítulos que ya estaban grabados, según se apuntó. Tampoco hay claridad sobre su permanencia en la empresa Televisa, donde ha logrado sobrevivir entre tantos despidos y cambios de televisoras.

