¿Le puso el cuerno? Así fue el noviazgo de Anette Michelle e Israel Jaitovich que pocos recuerdan

No muchos lo saben, otros ni siquiera lo recuerdan pero hace unos cuantos años la exconductora de MasterChef, Anette Michel y el comediante Islrael Jaitovich, sostuvieron un romance que llegó a su fin ante los rumores de que ella engañó al conductor.

La relación de estos dos personajes ocurrió cuando Anette apenas comenzaba su carrera y durante años, el rumor de que dicho amor llegó a su fin debido a una infidelidad de la conductora circuló en innumerables revistas de chismes, pero recientemente la también actriz puso fin a todo al contar cómo fue su relación con el comediante, durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Actualmente la guapa conductora planea retomar su carrea actoral tras su participación en MasterChef. FOTO: ESPECIAL

Vivieron juntos

Lo primero que reveló la sensual conductora sobre la relación que mantuvo con Israel Jaitovich, fue el hecho de que vivió con él algún tiempo, pues cuando se mudó de Guadalajara a la Ciudad de México llegó a la casa del comediante.

La conductora fue sincera y dejó ver lo agradecida que se encuentra con Jaitovich de quien dijo es un hombre que le enseñó muchas cosas, ayudándole a entender el movimiento de la ciudad y apoyándola en todo momento, sin embargo, con el tiempo la relación se fue fracturando.

“Yo no le puse el cuerno”

La actriz que recientemente está en búsqueda de retomar su carrera actoral tras su exitoso paso en la conducción de MasterChef, comentó los conflictos que terminaron por llevar a la relación a su fin.

Según Anette, Israel tenía muchos conflictos de personalidad, además de ser una persona a quien le costaba mucho expresar sus emociones lo que sumado a que eran muy jóvenes los llevó a distanciarse, “su mundo y el mío eran muy diferentes”, señaló la actriz.

Asimismo aseguró que a diferencia de lo que cuenta Jaitovich ella no le puso el “cuerno”, pues simplemente ya no había nada en la relación, “ya no había amor, confianza, complicidad”, señaló Anette.

De este modo la actriz se defendió de los rumores y aclaró que nunca engañó al comediante con el actor Jorge Luis Pila, con quien años después contrajo matrimonio.

SSB