Mona y Maya Nazor se unen a guapas modelos y empresarias para este importante proyecto

Usuarios de Internet han vuelto famosos a diversos personajes, ya sea porque les gusta el contenido que desarrollan, por lo divertido que son, por las ocurrencias, los productos que venden o por la belleza que proyectan, tal es el caso de cinco mujeres con mucha fama en sus perfiles en redes sociales que ahora se reunieron para un proyecto en específico

Se trata de Mona, Maya Nazor, Erika Vega, Sam Espinoza y Anja Neovita quienes se juntaron en Guadalajara, Jalisco para modelar y capturar las imágenes que formaran parte de la nueva colección de ropa de una de ellas. Desde un lujoso edificio del centro comercial Andares las, influencer posaron para la lente que capturó su rostro y cuerpo.

Cada una de las chicas subió su experiencia en sus cuentas oficiales y destacaron estar muy contentas de colaborar con todas, pues halagaron el talento que poseen y lo bellas que lucieron en la sesión en la que participaron con las prendas de Erika Vega, quien terminan los detalles para la primera temporada de la nueva línea “skinbyerikavega”.

Quien se mostró muy contenta de volver a coincidir con Mona fue Maya Nazor, las creadoras de contenido grabaron un video en el que ambas están emocionadas, cabe destacar que anteriormente hubo varios rumores en los que se menciona que ellas tenían una enemistad debido a la relación que tuvo la rubia con Santa Fe Klan, pero después describieron que todo era un rumor y que sostenían una gran comunicación.

De fiesta en Guadalajara con Niurka

Antes de llevar a cabo la sesión de fotos, se reunieron para salir de fiesta en exclusivos lugares de la “Perla tapatía”, las estrellas se enfundaron en sus mejores atuendos, pero en esa ocasión también estuvo la bailarina y actriz Niurka Marcos, quien colabora con Erika Vega en su línea de fajas, ahí todas disfrutaron de una noche de cena y algunos tragos.

En ese momento Marisol agradeció a Maya por el encuentro en persona y las atenciones recibidas ya que al parecer fue la primera vez que se veían. “Mayita Nazor gracias ya quería conocerte eres muy tierna muy dulce me la pase súper bien contigo no puedo quejarme me caíste súper bien”, escribió la pareja de Geros, mientras que la estrella respondió: “Me caíste súper bien eres hermosa x dentro y por fuera ya quiero que nos volvamos a verrrr”, destacó la originaria de Cuernavaca, Morelos

