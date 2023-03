Mona deja atrás polémica y presume foto junto a Luka, hijo de Santa Fe Klan y Maya Nazor

Mona es una de las influencers más queridas y populares en redes sociales, por ello, estuvo entre las invitadas especiales a la lujosa cena organizada por Niurka Marcos en a que también estuvo Maya Nazor, exnovia de Santa Fe Klan, acompañada de su hijo, Luka, con quien la modelo no dudó en tomarse algunas fotografías que causaron gran alboroto en su cuenta de Instagram.

El pasado fin de semana la vedette cubana organizó una reunión en Guadalajara, Jalisco, con la que logró reunir a las famosas influencers tras la polémica que se generó por las imágenes compartidas por Mona con las que fue señalada de ser la tercera en discordia en la relación del cantante y Maya Nazor.

Mona con Luka, hijo de Santa Fe Klan. Foto: IG @newfashionbeautymonareal

A través de sus historias en Instagram, Mona compartió un par de fotografías de Luka en la que se puede ver al pequeño de espaldas usando un short en color azul y playera blanca mientras lo sostiene en brazos. “Sí tengo mi fotito con Luka, el hijito de Maya Nazor”, es la frase con la que acompaña una de las postales que causaron gran alboroto, pues son pocas las veces que la joven influencer muestra a sus hijo ante las cámaras y jamás ha dejado ver su rostro.

Además, la novia de Geros publicó una imagen más en la que aparece junto a Maya y le dedica un tierno mensaje con el que deja claro que no existe rivalidad entre ellas: “Ya quería conocerte eres muy tierna, muy dulce, me la pase súper bien contigo. No puedo quejarme, me caíste súper bien”.

Mona sostiene en brazos al hijo de Maya Nazor y Santa Fe Klan. Foto: IG @newfashionbeautymonareal

Mona aclara polémica

Ante las críticas que recibió la creadora de contenido por la supuesta infidelidad de Santa Fe Klan decidió aclarar la relación que existe entre ellos, algo que surgió por un video compartido en redes sociales donde se le puede ver con el cantante bromeando y un poco cerca mientras él la abraza por un momento.

“Están diciendo que Santa Fe dejó a Maya por mí, eso es mentira, es totalmente mentira. No me corresponde a mí decirlo, pero no empiecen conmigo porque yo sí sé lo que pasó. Cuando yo fui a la fiesta ya se habían dejado. Ahora entiendo por qué cuando le pregunté a Santa Fe ‘¿Dónde está tu esposa?’ no la trajo, ya se habían dejado. Me dijo no la quise traer por estos ambientes, pero no, después ese mismo día me dijeron por qué... no hagan sus mitotes porque ni siquiera fui yo”, dijo Mona.

Sobre su separación, Maya Nazor se limitó a pedir respeto para ambos durante un live en una dinámica de preguntas y respuestas sin dar más detalles: “¿Qué pasó con Ángel? No quiero hablar de eso y sólo les pido mucho respeto tanto para él como para mí. El día que queramos hablar lo vamos a decir, no tengo más qué decir”.

Maya Nazor y Mona juntas tras polémica con Santa Fe Klan. Foto: IG @newfashionbeautymonareal

