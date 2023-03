El pícaro guiño de Shakira a un ex novio que causó furor en redes

Shakira, es quizás, la cantante más importante a nivel mundial, teniendo en cuenta que su separación con Gerard Piqué tomó trascendencia mundial y se convirtió en uno de los escándalos más comentados en el último tiempo. Pero, al parecer la intérprete de ‘Waka Waka’ ha dejado ese dolor atrás y se encuentra disfrutando de su mejor momento en lo artístico. En loso últimos días estuvo visitando el programa de Jimmy Fallon y allí le hizo un guiño a su ex novio.

Nadie puede negar que Shakira es una de las artistas latinas más importantes de todas, teniendo en cuenta que no sólo ha conquistado Latinoamérica, sino también el resto del mundo. La colombiana de 46 años lleva más de 25 años en la industria musical y no sólo enamoró con su voz, sino con la forma de mover sus caderas. Pero, en el último tiempo, tomó trascendencia por haberse separado de Gerard Piqué, quien la engañó con una joven de 23 años que trabajaba en la empresa del ex futbolista.

Shakira en su mejor momento. Fuente Instagram @shakira

Tras la polémica separación y luego de la confirmación de infidelidad, Shakira decidió expresar lo que sentía mediante una serie de canciones, con las cuales logró acumular 300 millones de euros. El primero de ellos fue ‘Te felicito’, con Rauw Alejandro, el segundo ‘Monotonía’ con Ozuna, luego vino la Music Sessions #53 con Bizarrap, lo que quizás fue el más escuchado y el último fue ‘TQG’ con Karol G.

Shakira junto a Karol G. Fuente Instagram @shakira

El guiño de Shakira a su ex novio

Debido el enorme éxito que tuvo la canción de Shakira junto a Bizarrap, los artistas estuvieron presentes en el programa de Jimmy Fallon, uno de los más vistos a nivel mundial. Allí, tanto el productor argentino como la cantante colombiana explicaron cómo fue que nació la colaboración entre ambos. Pero, hubo un momento que se viralizó que fue el guiño que la ex de Piqué le hizo a uno de sus ex novios, en especial con Antonito De la Rúa.

En el detrás de escena y mientras Jimmy Fallon se encontraba en los camarines junto a Shakira y Bizarrap, le regalaron el clásico mate argentino, esta infusión muy consumida por los argentinos. En ese momento, el productor le dijo a la cantante: “¿probaste alguna vez el mate, Shaki?” De manera inmediata, respondió que sí, ya que había estado de novia con Antonio De la Rúa, con quien tuvo un romance durante casi 10 años.

