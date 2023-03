Piqué habla por primera vez sobre la canción de Shakira y Bizarrap: “Lo único es que mis hijos estén bien”

A casi diez meses de que se hizo oficial la separación de Shakira y Gerard Piqué, finalmente el exdefensor del Barcelona salió a hablar del tema por primera vez y uno de los tópicos que más llamó la atención fue su postura ante la “Music Sessions vol. 53” de la colombiana con Bizarrap, la cual, fue un ataque directo contra él y contra Clara Chía Martí, su nueva novia, por lo que en esta ocasión te contamos a detalle todo lo que dijo el presidente de la “Kings League”.

Fue este martes 14 de marzo cuando Gerard Piqué estuvo como invitado en el programa de radio llamado “El Món a Rac1” de Barcelona y durante la charla con su amigo, el locutor Jordi Basté, el futbolista abordó distintos temas controversiales en los que ha estado envuelto en los últimos meses y como era de esperarse el tema de su separación de Shakira fue uno de los tópicos más esperados y aunque no quiso entrar en detalles, señaló que actualmente se encuentra bien y sentenció que “querer es dejar marchar”.

“Yo estoy bien. La frase ‘cuando te haces mayor, querer es dejar marchar’ no era una frase preparada, en mi vida estaban pasando muchas cosas. Cada uno toma las decisiones que considera”, señaló Piqué, quien durante toda la entrevista evitó decir de forma explícita el nombre de Shakira.

En otro momento de la entrevista, Piqué fue cuestionado de forma directa sobre lo que pensaba de la “Music Sessions vol. 53” de Shakira y Bizarrap, la cual, fue un ataque directo en su contra y aunque señaló que la ha escuchado prefiera no hablar de ella pues no quiere generar más controversia, no obstante, el exfutbolista también aprovechó y le lanzó un dardo a su ex, quien hace apenas unos días confesó que esta colaboración con el productor argentino surgió por petición de uno de sus hijos, lo cual, generó controversia pues significa que involucró a los menores en todo este proceso.

Piqué aseguró que su prioridad es el bienestar de sus hijos. Foto: Especial

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto (de la canción de Shakira y Bizarrap), cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, yo creo que al final lo único es que mis hijos estén bien”, sentenció Piqué.

En esta charla, Piqué también fue cuestionado por haber incluido a su hijo Milán en una de las transmisiones de la “Kings League”, en la cual, causó controversia por hablar de temas que no son adecuados para menores, no obstante, señaló que lo volvería a hacer pues fue su primogénito el que le pidió formar parte del proyecto por lo que lo único que quiere es complacerlo y hacer cosas juntos y reiteró que sus hijos son su prioridad.

Piqué no ofreció detalles de su relación con Clara Chía Martí. Foto: IG: 3gerardpique

“Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas que se lo pasan bien. Me pidió mi hijo participar en el proyecto y lo hice, tal y como participó me siento muy orgulloso. Cada uno toma las decisiones que considera que son las mejores, yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor posible” finalizó Piqué, quien durante sus declaraciones evitó mencionar a Clara Chía Martí, su nueva novia.

