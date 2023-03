Shakira aparece con otro hombre y desata rumores de romance

Shakira parece que está en uno de sus mejores momentos a pesar de que está enfrentado la separación de Gerard Piqué, continúa con sus éxitos musicales. La cantante colombiana no sólo estaría triunfando con sus proyectos laborales, sino también de su vida de soltera, pues recientemente se le vio con otro hombre, por lo que desató los rumores de un posible romance tras terminar su relación después de 12 años.

La cantante, 46 años, viajó recientemente a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, pues hace unos días se presentó en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", al que llevó a sus hijo Milan y Sasha, quienes presenciaron su interpretación de "Music Sessions, Vol. 53", con Bizarrap y también corearon el polémico tema contra Piqué, lo que desató diferentes reacciones entre sus fanáticos y usuarios de redes sociales que no están de acuerdo con que siga hablando de su separación.

¿Shakira estrena nuevo novio?

La intérprete de "Monotonía" y "Te felicito" aprovechó su estancia en la emblemática ciudad para disfrutar de algunas actividades como hockey, ya que acudió a ver el juego de New York Islanders, sin embargo, no estuvo sola, pues estuvo con el presentador de "The Voice", Carson Daly, con el que se le relacionó sentimentalmente, sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado la información que se está apoderando de las redes sociales.

Fueron las cuentas oficiales de los Islanders los que publicaron la foto de la cantante colombiana con el conductor. "La Reina de la Música Latina estaba animando a los #Isles con Carson Daly anoche en @UBSArena!" escribió el equipo en sus redes. La imagen fue retomada por NHL que volvió a colocarla con la descripción: "¡@shakira y @carsondaly tomaron acción en @ubsarena anoche!", recibiendo miles de "me gusta" y reacciones positivas por parte de los fanáticos.

Shakira y Carson Daly ya se habían conocido desde hace más de 10 años, cuando la intérprete de "Hips don't lie" visitó los los MTV Studios en Nueva York. Aunque muchos usuarios de redes sociales indican que este es un épico reencuentro entre las dos celebridades, otros aseguran que podría tratarse de un nuevo romance, no obstante, ninguno de los dos ha hablado al respecto, por lo que sería otro de los hombres con los que han relacionado a la originaria de Barranquilla, Colombia.

Desde que se separó de Gerard Piqué, los seguidores de Shakira le han buscado un nuevo novio, pues se ha señalado a diferentes hombres, desde su entrenador de surf, hasta los actores Henry Cavill y Chris Evans, quienes actualmente tienen relaciones sentimentales estables. No obstante, la cantante no ha hecho caso a estos rumores, debido a que se está enfocando en su carrera musical lanzando canciones como "Te felicito", "Monotonía" y "TQG", con Karol G, en las que habla sobre su ruptura con el padre de sus hijos.

