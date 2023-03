VIDEO | Lupe Esparza explota contra sus compañeros de Bronco por errores en el escenario

Grupo Bronco se caracteriza por llevar el buen ambiente y un espectáculo de calidad a cualquier escenario en el que se presentan, es por lo que no se permiten tener errores y cuando algo de eso pasa, es Lupe Esparza, vocalista y líder quien no duda en hacérselo saber a sus compañeros para que no suceda nuevamente.

Desde la cuenta de Instagram de las estrellas de regional mexicano dieron a conocer un video en el que aparece Lupe Esparza “regañando” a los músicos y les menciona que hubo varios errores en el evento que recién realizaron, aunque en la descripción de la grabación mencionaron que “explota”, la realidad es que levanta un poco la voz y menciona que estaban haciendo las cosas mal.

“La gente bien hermosa, bien participativa, gritando, cantando, con una euforia fenomenal para nosotros, pero si la estábamos calabaceando mucho nosotros en las canciones hijitos, mucha inseguridad, la gente no sabe, no se da cuenta, pero yo sí, yo sí”, expresa Lupe con un tono de voz alto.

Hay que destacar que la publicación no fue mal recibida por los seguidores del conjunto, quienes tomaron de buena manera la actitud de Lupe y expresaron que siempre está buscando dar lo mejor de él y que todos los artistas que integran Bronco también lo hagan arriba y abajo del escenario.

Lo nuevo de Bronco

Entre lo más reciente de los regios se encuentra el tema “Vamos a amarla los dos”, una pieza que corresponde a una cumbia villera, un cover de una canción que en 1996 diera a conocer el grupo Mandingo y que es de la autoría de Lupe Esparza, aunque para la nueva versión los que la interpretan son René y José Adán Esparza, hijos de cantautor.

En la letra de “Vamos a amarla los dos” se retrata la historia de dos hombres que disputan por el amor de una mujer, al entrar en discusión y no concretar algo deciden que ambos se quedarán con ella, el video del tema ya está disponible desde las plataformas oficiales y suma diariamente reproducciones.

“El video oficial de “Vamos a Amarla Los Dos” ya está disponible en YouTube ¡Corre a verlo y cuéntanos qué te parece!”, escribieron desde un reel en Instagram en el que dan un adelanto del clip y en donde además dieron a conocer que siguen en gira por México y algunos lugares de Estados Unidos.

