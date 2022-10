Cazzu: La canción con la que la exitosa trapera argentina hizo homenaje al grupo Bronco y nadie lo notó

Son originarios de Apodaca Nuevo León, pero su música llegó a todos los rincones de América Latina, estamos hablando del grupo mexicano Bronco, que también fue apodado "El Gigante de América", debido al gran éxito que gozaron en la región. De hecho luego de su desintegración en 1996, tuvieron un reencuentro para 2003 en el cual usaron justo ese nombre.

Bronco está liderado en este momento por Guadalupe Esparza, luego de la polémica salida de Ramiro, sin embargo, ha tomado un segundo aire y tiene exitosas presentaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, Estados Unidos, entre otras naciones. Con verdaderos himnos como "Sergio el bailador", "Libros tontos", "Adoro" y muchas más.

Lupe Esparza y sus hijos son Bronco. Foto ig @bronco

Pero con todo el historial que tienen desde 1979 cuando se formó la banda, la historia de este texto tiene que ver con la influencia que han tenido en los cantantes de habla hispana, una de ellas es la joven que abandera el trap en Argentina: Cazzu, quien ha saltado a los titulares en México, luego de que se confirmara su noviazgo con Christian Nodal.

Cazzu homenajea a Bronco

Es en su canción "Isla Verde" de su álbum "Nena Trampa" con el que en este momento la argentina está girando por países como Uruguay, Canadá y México. En un fragmento de la melodía hace uso de una de las frases más populares de la melodía "Que no quede huella", del compositor Rodolfo Aicardi que se hiciera famosa gracias a la interpretación de Bronco.

"Que no quede huella que no, que no", es lo que dice Cazzu en la canción que también es de su autoría:

De tu cuerpo y de tu cara bonita

Siempre cuando este bebé lo permita

Que no quede huella y que no, que no

Concédame por favor una cita

Ahí le imprimió su particular estilo y no queda duda de que se trata de una clara referencia al grupo norteño mexicano y un ícono de la música en el regional mexicano. Hace apenas unos meses que se estrenó el video oficial de la "Isla Verde" y en él se puede ver a Cazzu con la identidad del álbum que son las arañas y las telarañas, desde luego con sensuales movimientos de cadera.

Seguir leyendo

Cazzu y los atuendos blancos con los que ha subido la temperatura de las redes