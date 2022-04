¡Irreconocible! Así lucía Lupe Esparza, de "Bronco" cuando inició y usaba trajes de mariachi

Dentro del género del regional mexicano, una de las agrupaciones más icónicas es "Grupo Bronco", misma que posee grandes éxitos musicales como “Sergio el bailador”, “Que no quede huella”, “Adoro” y “Si te vuelves a enamorar”, todas ellas formarán parte de la lista de canciones que trascendieron y han inmortalizado a la agrupación.

Recientemente ésta agrupación se ha posicionado frente a los reflectores, esto debido a que el pasado mes de marzo se dio a conocer que los músicos están listos para presentarse en diversas ciudades de México y Estados Unidos con el tour “Se soltaron los caballos”, una serie de eventos en donde se reencontrarán con la gente.

Sobre Bronco y sus inicios

Recordemos que la agrupación fundada desde 1979 ha consolidado éxitos musicales como “Que no quede huella”, “Quiéreme como te quiero”, “Llorando bajo la lluvia”, “Adoro”, “Corazón bandido”, “Si te vuelves a enamorar” y “Dos mujeres un camino”.

En un principio, la agrupación se iba a llamar Los Broncos de Apodaca, sin embargo, decidieron que el resultado final fue Bronco, y se sabe que su primer concierto profesional fue en Agua Fría, un pequeño poblado cercano a la cabecera municipal de Apodaca, Nuevo León.

Lupe Esparza, el famoso vocalista de Bronco

En una reciente reunión con los medios de comunicación llamó la atención que Lupe Esparza, vocalista del grupo fue quien reveló cuales serían las razones por las cuales abandonaría a sus compañeros.

Lupe Esparza reveló que en caso de retirarse de Bronco, lo cual no hay planes, sería sólo si él considera que su voz no funcionara de la misma manera y sus canciones no sonaran como lo hacen, pues confesó que nunca se ha cuidado la voz.

Lupe Esparza en sus inicios lucía irreconocible

Es precisamente debido a las recientes declaraciones que Lupe Esparza realizó, que se ha posicionado en el centro de los reflectores el famoso cantante, de quien recientemente se han difundido algunas fotografías en las que se aprecia cómo lucía en sus inicios.

A algunos de sus fans les ha sorprendido el hecho de que Lupe Esparza en un inicio lucía muy cambiado a como lo conocemos actualmente, y que incluso antes tenía otro estilo, tanto físico como musical, pues se vestía de mariachi y entonaba su voz para éste género mexicano.

