El guapo grupero que antes de integrarse a una de las bandas más famosas de México trabajó como chef

De la cocina al escenario, así fue la transición de Alan Zamudio, integrante desde hace seis años de Su Majestad Mi Banda El Mexicano, el cantante antes de formar parte de la agrupación se desempeñaba como chef en varios restaurantes, hasta que hizo el suyo, pero poco después le dijo adiós para ser famoso en la música.

El establecimiento de comida de Alan Zamudio se llama “La Mazatleca” y está en funcionamiento desde el 22 de junio del 2014, está ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León y es muy exclusivo ya que es constantemente visitado por celebridades, estrellas de la música y de otros importantes rubros.

Tiene una carrera gastronómica. IG/alanzamudior

Aunque pasa la mayor parte del tiempo en escenarios o traslados a los lugares en los que va a tocar con sus compañeros y padre, Alan no se olvida de su gran pasión, por lo que a través de sus cuentas oficiales en redes sociales da a conocer cuando realiza talleres o es invitado por alguna marca a hacer algún evento gastronómico.

La primera presentación de Alan Zamudio con Su Majestad Mi Banda El Mexicano fue el 10 de diciembre del 2017 en Calvillo, Aguascalientes, esto según información del portal especializado Soy Grupero. Cabe destacar que, aunque siempre ha estado rodeado de personas que aplauden su carrera como cantante y que aseguran que es de los gruperos más atractivos, también hay quienes cuestionan su talento.

No olvida su gusto por la cocina. IG/alanzamudior

Durante sus inicios en la banda, Alan era uno de los que amenizaban y quien hacía segunda voz, esto no era suficiente para los seguidores de la agrupación quienes llegaron a decir que solamente estaba ahí por ser hijo de Casimiro y porque era la imagen del nuevo elenco del proyecto.

Pero no pasó mucho tiempo para que el mazatleco impresionara a todos los espectadores con su voz y estrella, pues ahora es de los vocalistas principales e incluso quien ha sacado el trabajo cuando su padre debido a problemas de salud se tuvo que ausentar por varios días del escenario y descansar en casa, Alan fue quien interpretó todos los éxitos de Su Majestad Mi Banda El Mexicano.

Se integró a la banda en 2017. IG/alanzamudior

En lo que respecta a la carrera de los creadores del “Baile de caballito”, su más reciente sencillo corresponde a la pieza “Have you ever seen the rain”, famosa en el repertorio de Creedence Clearwater Revival, y compuesta por John Fogerty en 1970, Su Majestad Mi Banda El Mexicano, llevó a cabo una fusión entre inglés y español y le dio su tradicional sonido de technocumbia.

Seguir leyendo

Mi Banda El Méxicano lanza el tema “Have you ever seen the rain?” de Creedence, y así suena