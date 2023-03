Mi Banda El Méxicano lanza el tema “Have you ever seen the rain?” de Creedence, y así suena

Una de las canciones más populares del rock en inglés es la pieza “Have you ever seen the rain”, famosa en voz de la banda Creedence Clearwater Revival, compuesta por John Fogerty y lanzada en 1970, pero ahora la melodía también forma parte del repertorio de Su Majestad Mi Banda El Mexicano, un conjunto de músicos sinaloenses encabezados por Casimiro Zamudio.

Recientemente se dio a conocer a través de las redes sociales de los gruperos que esta es su nueva apuesta musical, el tema ya está disponible desde su canal en YouTube y ya cuenta con un video oficial que grabaron desde el puerto de Mazatlán en donde tienen como escenario el jardín de una lujosa mansión, la “Casa Blanca” propiedad del líder.

La famosa agrupación hizo realidad uno de sus sueños, pues desde hace tiempo habían mencionado que preparaban esta sorpresa de la que no confesaron el título del proyecto, lo que si mencionaron es que era una fusión entre el inglés y el español, tal y como ahora se puede apreciar en el resultado final que costa de tres minutos con cinco segundos.

Grabaron el tema en Mazatlán. Captura de video

Hay que reconocer que esta es la primera vez que Su Majestad Mi Banda el Mexicano hace algo así, además entre los conjuntos parecidos a su proyecto tampoco hay alguien que haya hecho una producción de tal manera. En “Have you ever seen the rain” suena la voz de Alan Zamudio quien es uno de los nuevos vocalistas, quien junto a su padre cantan en ambos idiomas.

Según palabras de los mismos vocalistas, con esta sorpresa empiezan los festejos para la celebración de 50 años de aniversario del equipo musical por lo que desean hacer cosas fantásticas como tienen acostumbrados a los fanáticos, ya que hay que recordar que ellos son los pioneros de la llamada “Techn banda”.

Son creadores de "el baile de caballito". FB/casimirozamudios



Su Majestad Mi Banda el Mexicano es reconocida por piezas como: “Pelotero a la bola”, “Ramito de violetas”, “No bailes de caballito”, “Feliz, feliz” y “Mambo Lupita” por mencionar algunos de los populares y con las que han ganado millones de reproducciones en las diversas plataformas en linea en las que está disponible su música y que además llevaron en 2022 a París, lugar en donde se presentaron como invitados de la embajada de México en Francia.

