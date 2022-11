Casimiro Zamudio: así es la historia del ídolo de "Mi Banda el Mexicano" que se inspiró en el rock para triunfar

Los aficionados a la música regional están al pendiente del estado de salud de Casimiro Zamudio, líder y vocalista de “Su majestad” Mi Banda El Mexicano quien recientemente fue internado de emergencia en Mazatlán, Sinaloa debido a un cuadro de infección en las vías urinarias que le impidió realizar los eventos programados con la agrupación.

A través de redes sociales fue su hijo Alan Zamudio quien dio a conocer algunos detalles y mencionó que su padre se encontraba estable y cuidando de su salud para regresar pronto al escenario y cantar para sus fanáticos los temas que lo han popularizado en el gusto de la gente como los son “Ramito de violetas” y “Feliz, feliz”.

El artista nació en Veracruz un 21 de abril, pero desde joven radica en Mazatlán, Sinaloa lugar que le abrió las puertas y en el que también creó el conjunto con el que le ha dado la vuelta al mundo con su famoso estilo. Desde que era un niño se sintió atraído por la música y el escenario, aprendió solfeo y a tocar guitarra, y según la Sociedad de Autores y Compositores Mexicana (SACM), la primera canción que escribió fue “No bailes de caballito” que después se convirtió en una popular forma para mover el cuerpo.

Una de las cosas que pocos saben de Casimiro Zamudio es su gusto por el género rock, pues, aunque su potencial es el regional mexicano siempre sintió una afinación por las guitarras eléctricas y los sintetizadores, es por lo que agrega algunos de esos sonidos a sus canciones. Ha sido acreedor a más de treinta discos de oro, premios Furia Musical y cuando cumplió 25 Años recibió por su carrera como autor, un reconocimiento otorgado en 2019 por SACM.

Ha declarado en repetidos momentos que es una banda que tuvo la suerte de pegar dos veces, la primera cuando todo comenzó, y la segunda cuando retomó el proyecto con otra alineación de artistas ya que tuvo problemas con sus excompañeros Jorge Hopkins, Francisco Vidriales y Germán Román.

“A mí me hubiera gustado que estuviéramos Germán, Jorge, Pancho y Casimiro en la actualidad, nunca me hubiese gustado que se formara esa punta y que a Casimiro lo consideraban el líder, bueno a lo mejor y si, pero pues ya no se empezó a disfrutar porque empezó a haber problemas de índole profesional”, declaró en una de las entrevistas con Pepe Garza.