130 MDD para que Netflix haga la comedia romántica más cara de la historia con Penélope Cruz y Scarlett Johansson

En las tendencias que rodean a Netflix lo que más sale a relucir es su pérdida de suscriptores, pues de acuerdo con lo publicado por la empresa con sede en Los Gatos, California, en 2022 perdieron 970 mil tan sólo entre los meses de abril y junio, lo que los ha llevado a tomar medidas extraordinarias como comenzar a vigilar más de cerca a los usuarios que comparten sus cuentas y a incluir anuncios comerciales en su suscripción más económica.

Esas medidas no han sido del todo populares entre quienes veían en la plataforma una opción diferente a lo que la televisión convencional ofrece, de hecho, en las conversaciones digitales, hay quienes dicen que Netflix se ha convertido justo en lo que la gente ya no quería en cuanto a entretenimiento se refiere.

La comedia romántica más cara de la historia

No obstante y pese a una reducción en sus ingresos, se ha confirmado que será bajo el patrocinio de la ahora, también productora de la N roja, que se llevará a cabo la comedia romántica más cara de toda la historia del cine, para poder llegar a ese objetivo se tienen presupuestados 130 millones de dólares, que cabe resaltar, no son los 150 que pedía la directora, pero a pesar de ello la película logrará tener el récord antes mencionado.

La directora que estará al frente del ambicioso proyecto es nada menos que Nancy Meyers, a quien se le deben títulos como: "The Holiday" (2006), "What Women Want" (2000), "The Intern" (2015), entre otras; es decir, que la empresa californiana apostó por una grande en su trabajo para asegurar que el largometraje sea de la mejor calidad y retorne la inversión millonaria, pues se debe recordar que "Blonde", el proyecto en el que se abordó la vida de la diva Marilyn Monroe y que significó su primera apuesta en la clasificación sólo para adultos, resultó un tremendo fracaso, ello a pesar de que la protagonista, Ana de Armas estuvo nominada al Oscar 2023.

Todo se va para el reparto

Los millones que se tienen contemplados irán en gran medida al reparto, pues según se informa, en los créditos aparecerán nombres como los de Penélope Cruz, Scarlet Johansson, Michael Fassbender y Owen Wilson, al momento, lo más seguro es que se sumen más "pesos pesados" al reparto.

De acuerdo con los primeros informes, la historia va a girar entorno a un productor y una directora de cine, lo que levanta las sospechas de que lleve toques autobiográficos, pues se debe recordar que Meyers, trabajo en algún tiempo con Charles Shyer, quien fue su pareja por 20 años.

Hasta el momento, la comedia romántica más costosa del cine ha sido "How Do You Know" -¿Cómo saber si es amor?- (2010), dirigida por James L. Brooks y protagonizada por Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson y Jack Nicholson. La cinta contó con un presupuesto de 120 millones de dólares.

