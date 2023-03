VIDEO | Bellakath de manteles largos, estrena la canción "Papi quiero perrear" como colegiala

A finales de enero de este año, Bellakath dio un adelanto de lo que sería su próximo himno, después del éxito arrollador que tuvo con "Gatita". Se trata de la canción "Papi quiero perrear", la cual acaba de lanzar a través de sus redes sociales junto con el videoclip donde destacó por aparecer como toda una colegiala y desde lo que parece ser una biblioteca.

Tal y como lo aseguró en el 2022, este año estaría lleno de música "bellaca" para poner a sus fans a bailar y ejecutar el paso conocido como twerk. A varias horas de haber presentado su obra magna ésta ya tiene más de 37 mil reproducciones y más de 6 mil likes. "Perreo mexicano pa todas las edades", se puede leer en la descripción de YouTube.

Como era de esperarse, sus suscriptores de inmediato se manifestaron y le externaron todo su apoyo: "La reyna #Bellakath dándola con todo", "La bellakath, siempre rifandose", "Ahora sí a retumbar la bocina", "Que rolón vamos por el millón", "Hermosa la música y más que tiene a una diosa cantando y bailando con toda la actitud. Sigue brillando", fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar.

¿Qué más tiene preparado Bellakath?

Katherine Huerta, nombre real de la cantante, saltó a la fama desde antes de que comenzara a cantar, pues apareció en el programa "Enamorándonos" donde terminó expulsada por arremeter en contra de la actriz Yalitza Aparicio a través de sus redes sociales. Después, con una imagen diferente, regresó con más popularidad que nunca armada con el micrófono para poner a bailar a los jóvenes con sus atrevidas letras y ritmos.

La joven, quien también es conocida como "Abogada" debido a que terminó la carrera de Derecho en la UNAM, tiene más sorpresas para sus seguidores, pues además de "Papi quiero perrear" también está cocinando otro tema que promete llevarse las palmas en los siguientes meses: "Perversa".

Bellakath anunció su siguiente melodía "Perversa" (Foto: IG @labellakath)

Aunque en el caso de éste sencillo no compartió adelantos, lo que sí hizo fue publicar parte de la letra de la melodía, la cual reza "y yo soy perversa, no me hables de amor eso ya no me interesa". A pesar de la precaria información, fue suficiente para que todos sus fans se emocionaran y le mandaran todo su cariño.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Lucerito Mijares quiere “casarse” con un hombre 36 años mayor que ella y así lo grita en redes sociales

Desde la sala de parto, esta es la primera foto Cattleya, la hija de Anuel AA y Yailin "La más viral"

VIDEO | Saúl "Canelo" Álvarez le regala unos guantes a un niño limpiaparabrisas que sueña con ser boxeador