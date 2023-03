VIDEO: “Gatita” de Bellakath es todo un éxito y ahora ya está la versión en inglés y así se escucha

Sin duda alguna, una de las canciones más exitosas del 2022 y que aún sigue siendo una de las más escuchadas es la de “Gatita” que interpreta Bellakath, puede gustarte o no dicho tema así como a Sebastián Yatra, pero de que lo has escuchado por lo menos una vez en tu vida, eso es seguro.

Y es que, tal fue el impacto de “Gatita” a nivel mundial, que incluso el tema llegó hasta las calles de Qatar, país en donde se llevó a cabo el mundial de fútbol e hizo bailar a cientos de personas de diversas nacionalidades, debido a su gran éxito en redes sociales ya circula la versión de este tema pero en ingles.

Esta nueva versión del tema original de Bellakath la interpreta Yesica Orozco una tiktoker e influencer que se dedica a cambiar del español al inglés de algunas famosas canciones.

Y en esta ocasión seguidores de la influencer que radica en Kansas City y que tiene más de 800 mil seguidores en sus redes sociales pidieron a Yesica llevar del español al inglés el famoso tema de Bellakath.

Ante esto, Yesica aceptó el reto y grabó el estribillo de la canción que ha puesto a bailar a millones de personas, eso sí, la tiktoker respetó el ritmo de la canción de Katherine Huerta , nombre real de Bellakath y la letra del coro en inglés va así:

“A little kitty that, likes to party…

A little kitty that, likes to party…

A little kitty that, likes to party

With every bad guy, she goes out to have fun

A little kitty that, likes to party

With every bad guy she enjoys the night

A little kitty that, likes to party

With every bad guy she enjoys the night”