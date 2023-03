A solas con Mariana Bo, una de las mejores DJs del mundo: "Por ser mujer creen que no sabes producir"

Sandra Mariana Borrego Robles es una reconocida DJ mexicana a quien seguramente conoces solamente como Mariana Bo y que ha hecho vibrar a millones de mexicanos y personas a nivel mundial con su música.

La Dj y productora es originaria de Culiacán, Sinaloa, con tan solo 32 años de edad ha logrado posicionarse como una de las mejores a nivel mundial, actualmente, Mariana Bo ocupa el sitio número 34 en la lista del top 100 de DJs de Dj Mag.

Pese a que actualmente, Mariana es una de las mujeres más importantes en dicha industria y que a lo largo de su carrera ha recibido distintos reconocimientos, no ha sido nada sencillo llegar hasta aquí, y de esto platicó en exclusiva con el Heraldo Digital.

Tal y como lo mencionamos anteriormente, Mariana Bo es una de las DJs más importantes no solo en nuestro país sino a nivel mundial, pues ha estado presente en grandes e importantes festivales de música electrónica, pero para llegar hasta ahí tuvo que enfrentar grandes batallas.

“Sí me ha traído muchos retos, antes si batallaba más porque es cuando te estás dando a conocer, muchas personas no creen en ti y lo tienes que demostrar…”, comentó Mariana Bo

Mariana se considera una mujer con carácter fuerte, mismo que la ha ayudado a llegar hasta donde está, pues asegura que es de las personas que cree que luego de recibir una crítica o “hate” debe demostrarles quién es y qué es lo que sabe hacer.

Durante la charla, la mujer situada en el número 34 de la lista del top 100 de DJs de Dj Mag, contó que por el simple hecho de ser mujer recibió varias críticas y se encontró con muchas personas que no creyeron en ella y que incluso, actualmente han dudado de su talento.

“Ahorita Mariana Bo ya tiene un nombre y eso ha hecho mucho más fáciles las cosas, antes por el simple hecho de ser mujer batallé muchísimo, por que simplemente por ser mujer piensan que no sabes tocar, que no sabes producir o simplemente me han dicho que estoy tocando playback con el violín…”, contó Marina Bo para el Heraldo Digital