Oscar 2023: Rihanna deslumbra en su regreso a los escenarios durante la entrega de premios

La entrega número 95 de los Premios Oscar generó gran expectativa entre los fanáticos, pues la competencia alcanzó a algunas estrellas de la música que están nominadas en importantes categorías y Rihanna es una de ellas gracias al tema “Lift Me Up” con el que, además, deleitó al público durante la ceremonia que suma un éxito más en su regreso luego de siete años de ausencia.

La noche de este 12 de marzo se realizó la entrega de los premios de La Academia con los que se reconoce a lo mejor de la industria del cine y durante la ceremonia artistas como Lady Gaga, Lenny Kravitz y Rihanna causaron impacto con sus presentaciones sobre el escenario, pero una de las más esperadas fue la de la originaria de Barbados que mostró su “baby bump” en todo su esplendor.

La intérprete de “Umbrella” ha tenido un regreso triunfal tras permanecer fuera de los reflectores desde 2016 cuando lanzó sus último temas "Work", "Kiss it Better" y "Needed Me”. Antes de los Oscar la cantante ya había dado muestra de su talento en el Super Bowl LVII donde fue la estrella encargada del medio tiempo, dando un show que causó impacto al anunciar su segundo embarazo y dividió opiniones por el montaje.

Rihanna en los Premios Oscar 2023

Aunque Rihanna no sólo se presentó en los Premios Oscar como una de las artistas encargadas de deleitar a los presentes y el público a través de la pantalla, también estuvo nominada por el mismo tema que fue escrito para la cinta de Marvel “Black Panther: Wakanda Forever” en la que también participan actores mexicanos.

La canción compite con “Hold My Hand” de Lady Gaga para la película “Top Gun: Maverick” en la categoría Mejor canción original en la que también se encuentran “Applause” de “Tell It Like a Woman”; “Naatu Naatu” del filme “RRR” y “This is a Life” de “Todo a la vez en todas partes”, ésta última cinta como una de las más reconocidas al mencionarse en 11 ocasiones y llevarse varios galardones.

Rihanna brilla en los Premios Oscar. Foto: AP

Para su presentación en los Oscar, Rihanna optó por un elegante look en color negro con detalles brillantes en un atuendo que consta de un pantalón con bordados de flores y diseño abombado, mismo que llevó a juego con una blusa de transparencias con las que lució lo avanzado de su embarazo y escote pronunciado que dejó al descubierto su lujosa gargantilla. Lo acompañó con unos guantes largos de cuero al estilo Hollywood clásico.

