Lady Gaga aparece de última hora y brilla sobre el escenario de los Premios Oscar 2023

Lady Gaga ha demostrado en más de una ocasión ser una artista completa como actriz, cantante y compositora, algo que sucedió en el escenario de los Premios Oscar 2023 donde apareció de último momento y, contrario a lo que ocurrió en sus paso por la alfombra champagne, se dejó ver sin una gota de maquillaje y look desenfadado al interpretar "Hold My Hand” de la cinta "Top Gun: Maverick".

Este 12 de marzo se celebró la entrega número 95 de La Academia en el Dolby Theatre de Los Angeles, California, en donde se reconoce a lo mejor del cine y entre los nominados destacan cantantes que prestaron su voz para el soundtrack de algunas películas. Entre ellos se encuentra Lady Gaga, quien tras varios rumores de ausencia sorprendió al público al subir al escenario de último momento.

De acuerdo con la revista Variety, se trató de un “esfuerzo de ida y vuelta de última hora” ya que en días pasados el productor de los Oscar, Glenn Weiss, dio a conocer que Gaga no sería parte de la gala debido a que se encontraba en medio de las grabaciones por la secuela de "Guasón" en la que realiza el papel de Harley Quinn y comparte créditos con Joaquin Phoenix, Roberto de Niro y Zazie Beetz.

Lady Gaga en los Premios Oscar 2023

"Es posible que descubras que puedes ser tu propio héroe, incluso si te sientes roto por dentro”, dijo Stefani Joanne Angelina Germanotta, como es el nombre de pila de la cantante, en su emotivo mensaje antes de cantar en los Premios Oscar donde también está nominada por misma melodía para la categoría Mejor canción original.

Lady Gaga la rompió con su presentación. Espera ganar otro Oscar. Crédito: AP

Lady Gaga en la alfombra champagne de los Oscar. Foto: AP/AFP

Lady Gaga escribió y produjo “Hold my Hand” para la cinta “Top Gun: Maverick” inspirada en varios de los sucesos de la primera entrega de la película en la que Tom Cruise realiza el papel de Pete Michell en 1986. El tema también estuvo nominado en los Critics' Choice Awards, los Globos de Oro y los Premios Grammy, por lo que se encuentre entre las favoritas para llevarse el Oscar.

En esta categoría también compite con “Lift Me Up” de Rihanna para “Black Panter: Wakanda forever”, sin embargo, Lady Gaga destaca con “Applause” de la cinta “Tell It Like a Woman”, "Naatu Naatu", de "RRR" y "This Is A Life" para “Todo a la vez en todas partes”.

