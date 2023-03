Oscar 2023: ¿Por qué Rihanna y Lady Gaga pelean por un premio?

Los premios Oscar 2023 han causado gran expectativa, pues cada categoría está muy competida; desde aquellas que reconocen los detalles de producción, hasta las que otorgan un galardón a los talentos. Si bien disputas como la de Brendan Fraser por el protagónico en "The Whale" contra el trabajo de Austin Butler en "Elvis", se han robado toda la atención, hay otras que pocos saben como la de Rihanna y Lady Gaga, quienes están peleando por una presea en la próxima entrega de la Academia.

Este 12 de marzo se realizará la entrega 95 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, en el Dolby Theatre de Los Angeles, California. Durante la gala se conocerá quienes son los ganadores de cada categoría, por lo que los fanáticos del pop, están a la espera de saber si Lady Gaga o Rihanna se llevaran la estatuilla de "Mejor canción original", pues hay que recordar que ambas prestaron su voz para el soundtrack de un par de películas.

¿Por qué Lady Gaga y Rihanna están nominadas al Oscar 2023?

Rihanna aparece entre los nominados por la canción “Lift Me Up”, que aparece en la película de Marvel “Black Panter: Wakanda forever”. El tema fue hecho junto a Ludwig Göransson y Ryan Coogler y es un homenaje para el actor Chadwick Boseman, que interpretó a "T'Challa" en la primera cinta, pero que lamentablemente murió el 28 de agosto de 2020 debido al cáncer de colón que padecía y que había ocultado de la prensa.

De acuerdo a algunas versiones, los productores querían que "Riri" fuera la protagonista de "Balck Panter 2", sin embargo, la artista se negó y prefirió sólo hacer la canción, lo que representó su regreso a la música después de que en 2016 había lanzado sus últimos éxitos, "Work", "Kiss it Better" y "Needed Me". Ahora, la originaria de Barbados podría ganarse un premio Oscar como "Mejor canción original", no obstante, tiene mucha competencia entre ellas Lady Gaga.

El nombre de Stefani Joanne Angelina Germanotta se encuentra en la lista de nominados por la canción “Hold My Hand”, incluida en el filme “Top Gun: Marevick”, en donde Tom Cruise vuelve a interpretar a Pete Mitchell después de 37 años. Fue escrita y producida por la intérprete estadounidense y la letra está inspirada en algunos de los acontecimientos de la primera cinta de 1986 y habla del apoyo incondicional a un ser querido.

La canción de Lady Gaga fue nominada a diferentes premios, incluido Critics' Choice Awards, los Globos de Oro, los Premios Grammy y ahora los premios Óscar, en donde no sólo compite con el tema de Rihanna en "Black Panter: Wakanda forever", sino también con "Applause" del filme "Tell It Like a Woman", "Naatu Naatu", de la cinta india "RRR" y "This Is A Life".

