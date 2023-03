EN FOTOS | El efusivo abrazo de Guillermo del Toro y Steven Spielberg tras la victoria del mexicano

Guillermo del Toro ganó el domingo el tercer Oscar de su carrera y el primero para Netflix en la categoría de largometraje animado por “Guillermo del Toro’s Pinocchio”. La categoría ha sido dominada por firmes producidos por Walt Disney o Pixar durante la última década, con la excepción de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” ("Spider-Man: Un nuevo universo")

“La animación está lista para dar el siguiente paso. Todos estamos listos para ello. Ayúdenos a mantener la animación en la conversación”, dijo Del Toro, quien previamente había ganado Premios de la Academia a mejor dirección y película por “The Shape of Water” en 2018.

Durante la ceremonia, además, sucedió un importante capítulo en la vida de Guillermo del Toro, pues se cruzó con el famoso director Steven Spielberg

Los directores intercambiaron algunas palabras. Crédito: AP

Luego se dieron un gran abrazo. Crédito: AP

Guillermo del Toro presume sus premios en redes

Pero después de haber recibido el premio, se hizo presente también en las redes sociales, donde lanzó un par de mensajes esenciales para entender lo que siente. “Pinocho se aventuró en el mundo. Y el mundo, creo, lo abrazó de nuevo", fue la frase que abrió una fotografía junto a sus compañeros ganadores.

"¡Felicidades al equipo completo detrás del Pinocho de Guillermo del Toro por ganar la mejor película de animación en los Oscar!", finalizó el director mexicano en una primera entrega de mensajes emotivos.

En un segundo mensaje, agradeció a la Academia por la distinción que le fue otorgado a su grupo de trabajo. "La vida es el viaje, el amor es la recompensa", escribió a través de su Instagram oficial @gdtreal.

"¡Gracias a la Academia por honrar a Pinocho de Guillermo del Toro con la mejor película animada en los Oscar de este año! ¡Felicidades a todo el equipo detrás de esta película innovadora!", culminó el tres veces ganador de la estatuilla, dando un pequeño homenaje a todos los involucrados.

Guillermo del Toro ganó su tercer premio. Crédito: AP

"Pinoccho”, una interpretación musical animada cuadro por cuadro de la historia clásica del títere que anhela ser un niño de verdad, era considerada la contendiente más fuerte de la categoría. Previamente había conquistado el Globo de Oro y el máximo honor en los premios Annie de la industria de la animación.

El elenco de voces en inglés incluye a Ewan McGregor, Christoph Waltz, la también nominada al Oscar, Cate Blanchett, y Tilda Swinton.

“Pinoccho” recibió críticas muy favorables por tener una producción asombrosamente hermosa con una trama que aborda temas como el amor y la muerte. En un extremo opuesto de la versión de Disney de 1940, este “Pinoccho”, también hace referencias al catolicismo, el fascismo y los horrores de la guerra.

Del Toro agradeció a Netflix por la oportunidad de producir su película. Crédito: AP

“Es tan bueno saber que esta forma de arte que amamos tanto, el stop-motion (animación cuadro por cuadro), está muy viva y bien”, dijo el codirector Mark Gustafson.

Del Toro dijo que la animación es cine puro, sumándose a los animadores que en los últimos años han combatido el estigma que señala que las películas animadas son un género solo para niños.

Las otras nominadas a mejor largometraje animado eran “Turning Red” ("Red"), “Marcel the Shell with Shoes On”, “Puss in Boots: The Last Wish” (“El gato con botas: El último deseo”) y "The Sea Beast” (“El monstruo marino”).

SIGUE LEYENDO:

Premios Oscar 2023: Salma Hayek brilla en la alfombra roja con ajustado vestido de lentejuela

"Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo" gana el Oscar 2023 a la mejor película

Oscar 2023: Valentina Pinault, hija de Salma Hayek, aparece en sus primeros premios con increíble look