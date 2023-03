Lágrimas y regresos históricos: los 14 momentos memorables de los Premios Oscar 2023

Este año no hubo bofetadas en el escenario. La 95ª edición de los premios Oscar transcurrió sin violencia, pero sí con algunas novedades como el cambio de orden en la presentación de los galardones, iniciando por la condecoración a Mejor Película Animada y siguiendo con mejor actriz y actor de reparto.

El evento realizado en Los Ángeles, California, se realizó con el acostumbrado garbo de Hollywood y hubo momentos verdaderamente emocionantes en los que la equidad y el drama de los inmigrantes en los Estados Unidos volvió a resurgir. Incluso hubo espacio para hablar del régimen de Vladimir Putin en Rusia.

La gran ganadora de la noche fue la película "Todo en todas partes al mismo tiempo", que también llenó de gloria a sus protagonistas.

El regreso de Brendan Fraser

Se concretó, Brendan Fraser ganó el premio Oscar a Mejor Actor por su papel en "The Whale" (La Ballena). Visiblemente emocionado, agradeció a sus hijos y a todos los involucrados en su regreso a las pantallas tras una ausencia de más de dos décadas.

"Comencé en este negocio hace 30 años y no todo fue fácil, pero recibí cosas, en ese momento no lo noté, así que gracias por su indulgencia para recibirme de nuevo", expresó conmovido.

Brendan Fraser ganó a Mejor Actor.

Michelle Yeoh hace historia

"Todo en todas partes al mismo tiempo", dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, se llevó el Óscar a la mejor película y corona con la codiciada estatuilla una noche de éxitos en la gala más importante de Hollywood.

La disparatada cinta de ciencia ficción derrotó a "Sin novedad en el frente", "Avatar: El camino del agua", "Los espíritus de la isla", "Elvis", "Los Fabelman", "Tár", "Top Gun: Maverick", "El triángulo de la tristeza" y "Ellas hablan".

Michelle Yeoh ganó el Oscar a Mejor Actriz. (Foto: AP)

Michelle Yeoh ganó el Oscar a la mejor actriz por la misma película e hizo historia en Hollywood al convertirse en la primera asiática en llevarse la codiciada estatuilla.

"Esto es una luz de esperanza y posibilidades. Esto es una prueba de que los sueños se vuelven realidad, y damas, nunca dejen a nadie decirles que han pasado su mejor momento", dijo Yeoh, quien triunfó sobre Cate Blanchett ("Tár"), Ana de Armas ("Rubia"), Andrea Riseborough ("To Leslie") y Michelle Williams ("Los Fabelman").

El recuerdo de la cachetada de Will Smith

Jimmy Kimmel dedicó buena parte de su monólogo inaugural a bromear sobre el ataque de Smith a Chris Rock en el escenario por un chiste sobre el cabello de su esposa.

"Si alguien en este teatro realiza un acto de violencia en algún momento durante el espectáculo, se le reconocerá con un Óscar a mejor actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos", bromeó Kimmel en clara alusión al incidente del año pasado, cuando Smith volvió al escenario después de abofetear a Rock para recibir su Óscar al mejor actor.

Kimmel recordó la bofetada de Will Smith. (Foto: AFP)

El Oscar de Guillermo del Toro y la dedicatoria "al amor de su vida"

El mexicano Guillermo del Toro ganó la estatuilla a la Mejor Película animada por "Pinocho" y dio un emotivo discurso en el que se refirió al género y a su familia.

"La animación está lista para dar el siguiente paso. Todos estamos listos para ello. Por favor, ayúdennos. Mantengan la animación en la conversación", dijo Del Toro al recibir el premio.

"Se lo dedico al amor de mi vida", expresó visiblemente conmovido mirando a su esposa Kim Morgan, no sin antes recordar a sus padres, en un homenaje póstumo.

"Mamá, acabo de ganar un Oscar", Ke Huy Quan

Ke Huy Quan tenía 12 años cuando fue a un casting con su hermano, que competía por el papel de Tapón, el niño de "Indiana Jones y el Templo de la Perdición". Pero fue Quan quien resultó elegido para acompañar a Harrison Ford en la exitosa secuela de 1984.

Al año siguiente, Quan volvió a destacarse en la pantalla grande con el clásico de aventuras de los años 1980 "Los Goonies". Pero luego, incapaz de capitalizar su fama infantil, acabó trabajando detrás de cámaras como coordinador de dobles.

Quan casi dejó su carrera tras brillar como actor infantil. (Foto: AFP)

Ahora, a los 51 años, Quan cerró el círculo cuando se llevó la preciada estatuilla de la Academia por encarnar a Waymond Wang, el oprimido esposo de la dueña de una lavandería que se ve arrastrado a una infinidad de multiversos en "Todo en todas partes al mismo tiempo".

"Mamá, acabó de ganar un Oscar", dijo entre lágrimas Quan, quien recibió una ovación de pie en el Teatro Dolby en Hollywood.

El actor hizo llorar a la audiencia al reconocer que estaba viviendo el auténtico "Sueño Americano" y que estuvo a punto de renunciar a su carrera cansado de la falta de oportunidades.

Jamie Lee Curtis y su voz por la inclusión

Con una trayectoria inmensa, Jamie Lee Curtis fue nominada por primera vez a un premio Oscar y lo ganó por "Everything, everywere all at once". Además de un discurso muy emotivo, la actriz habló de la inclusión de las mujeres en la industria, agradeció a todas las que estuvieron presentes en su camino y pidió ver a más mujeres en todos lados al mismo tiempo.

"Acabo de ganar un Óscar", así cerró Curtis su discurso. Ella derrotó a su coestrella Stephanie Hsu, Angela Bassett ("Pantera Negra: Wakanda por siempre"), Hong Chau ("La ballena"), y Kerry Condon ("Los espíritus de la isla").

"Estoy soñando con el día que nuestro país será libre"

Navalny, el documental sobre la historia de Alexei Navalny, quien fue presuntamente envenenado y ahora está preso, por su oposición al presidente de Rusia, Vladimir Putin, ganó el Oscar de la categoría.

La esposa de Navalny recibió el premio. (Foto: AFP)

Su esposa, Yulia Navalnaya, aceptó el galardón en el nombre de Navalny sentenciando que sueña con el día en que su país sea libre.

"No debemos adaptarnos a los dictadores en donde sea que nos encontremos", dijo el director Daniel Roher.

Salma Hayek y su hija Valentina

Salma Hayek es una habitual de los premios de la Academia desde hace décadas, por lo que la presencia de su hija Valentina Pinault llamó poderosamente la atención y conmovió a los seguidores de la actriz veracruzana.

Aún es pronto para saber si la joven seguirá los pasos de su famosa madre, pero no cabe duda que tiene la presencia que se necesita para brillar en la alfombra dorada.

Salma Hayek y su hija Valentina Pinault posan para los fotógrafos. (Foto: AFP)

La interpretación de Naatu Naatu

En el escenario de los Premios Oscar irrumpieron bailarines para montar la canción Naatu Naatu de la película "RRR", una obra de acción que este año se llevó un gran reconocimiento por su creatividad e imaginación. En el escenario se reflejó lo mismo, la mítica magia de Bollywood se apoderó del teatro Dolby.

Lady Gaga sobria y derrochando talento

Ataviada con un look sencillo con camiseta negra y jeans, Lady Gaga hizo gala de su talento al interpretar "Hold my hand" de la película Top Gun Maverick, nominada a Mejor Película. Todo el auditorio quedó prendado de la potente voz de la estrella neoyorquina.

Lady Gaga al rescate de un fotógrafo

La sobriedad de Lady Gaga no quedó sólo en su cara lavada en el escenario, también hizo gala de su sencillez al acudir al rescate de un fotógrafo que resbaló durante su paso por la alfombra dorada, cuando aún lucía impecable con su vestido de gala.

Rihanna y el recuerdo de Chadwick Boseman

Rihanna volvió a los escenarios tras su actuación en el Super Bowl y lo hizo con "Lift me up" de la película Black Panther Wakanda Forever. Además de la calidad musical de la estrella de Barbados, el tema nominado a Mejor Canción conmovió por el recuerdo al finado Chadwick Boseman.

John Travolta se conmueve

Al presentar el homenaje póstumo a las celebridades y personajes de la industria que murieron durante el año, el actor John Travolta se conmovió hasta las lágrimas. Hay que recordar que precisamente perdió a dos actrices coestelares de sus grandes éxitos como Olivia Newton-John y Kristie Alley.

La mejor canción para la película RRR con dedicación a la India

M.M. Keeravaani y el compositor Chandrabose dieron un gran agradecimiento a la India por el Oscar para "Naatu Naatu" de la película RRR, la más taquillera en la historia.

