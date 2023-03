Guillermo del Toro gana el Oscar 2023 a mejor película animada

El mexicano Guillermo del Toro se convirtió en el gran ganador del a temporada de premios al conquistar la más cotizada estatuilla, la de los Oscar 2023 en la categoría de mejor Película Animada por "Pinocho".

"La animación es el cine, la animación no es un género, está lista para el siguiente nivel, por favor ayúdennos, manténgalo así, Agradezco a Netflix por tenernos fe. Se lo quiero dedicar a mi esposa Kim, mis hijos, mi mamá y mi papá que ya no están en el mundo, pero están conmigo aquí", fue el discurso que dio junto a sus compañeros.

Junto al mexicano ganaron también Mark Gustafson, Gary Ungar, Alex Bulkley, quienes participaron en la dirección, producción y realización de la película, y quienes le han acompañado a todas las entregas del año.

En esta categoría había una competencia muy fuerte, pues también grandes proyectos a cargo del gigante Disney y del legendario Dreamworks; Es decir, las películas "Turning Red" con Domee Shi y Lindsey Collins, además del "Gato Con Botas: el último deseo" de Joel Crawford y Mark Swift.

Menos favoritas, pero no menos importantes, estaba la película “Marcel The Shell With Shoes On”, misma donde destacaban en una gran comunidad los directores, realizadores y productores Dean Fleisher Camp, Andrew Goldman, Elisabeth Holm, Caroline Kaplan y Paul Mezey.

En esta ocasión, a diferencia de otras entregas de premios, fue la única categoría que se jugó Guillermo del Toro. Durante la temporada de premios también estuvo en categorías como diseño de producción o mejor canción, ya que se trata también de un musical.

El mexicano ganó su tercera estatuilla. Crédito: AP

Entre los premios más importantes que ha ganado gracias a esta película están el Globo de Oro por mejor película animada, los premios de la crítica cinematográfica, el BAFTA en el Reino Unido, entre otros muchos otros de la crítica por todo Estados Unidos y Europa.

Otros mexicanos en el Oscar 2023

Los Tres amigos aparecieron en las nominaciones de los Oscar 2023. Directamente, estaban nominados Alejandro "El Negro" González Iñárritu, aunque de manera indirecta, pues su película, "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", apareció en una postulación en la categoría "Mejor fotografía".

Por su parte, Alfonso Cuarón estaba nominado a la categoría "Mejor cortometraje de Ficción", gracias al trabajo que realizó junto a Alice Rohrwacher en "Le pupille". Lamentablemente, ambos perdieron en sus respectivas categorías.

SIGUE LEYENDO:

Premios Oscar 2023: contén la respiración antes de ver cuánto han crecido los hijos de Alfonso Cuarón

Los mejores looks de la alfombra roja del Oscar 2023: comienzan a llegar los invitados

En VIVO | Todos los ganadores del Oscar 2023 minuto a minuto