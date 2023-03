Maya Nazor y Mona se van de fiesta después de polémica con Santa Fe Klan

Maya Nazor y Mona sorprendieron a los usuarios de redes sociales después de que aparecieran juntas tras el escándalo por la supuesta infidelidad de Santa Fe Klan. Ahora las influencers se encontraron y como si fuera poco, se fueron de fiesta con otras celebridades, incluida Niurka Marcos, quien al parecer fue la encargada de que se hiciera este encuentro entre las jóvenes, que para muchos eran rivales.

La tarde de este viernes 10 de marzo, las creadoras de contenido compartieron en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram que se habían reunido, dejando boquiabiertos a muchos de sus fanáticos que creían que esto era imposible. Esto fue gracias a que la actriz, de 55 años, las invitó a una lujosa cena, en la que también estuvieron otras celebridades de redes sociales, como la empresaria Erika Vega, quien fue la encargada de documentar las primeras imágenes de las jóvenes.

Maya Nazor se encuentra con Mona IG @erikavegaoficial

Niurka lleva a cenar a Maya Nazor y Mona tras escándalo

La vedette cubana fue de visita a Guadalajara, Jalisco, para empezar con unos proyectos musicales, pero antes, se fue de fiesta con sus nuevas amigas, así lo evidenció en un live que Maya, Mona y Erika grabaron de forma simultánea con ella en su cuarto de hotel. En la grabación, en la que se puede ver como se están alistando para salir, las estrellas de internet y "Mama Niu" se dijeron felices de estar colaborando y de ver a cuatro mujeres unidas y conviviendo de manera cordial.

Más tarde, la intérprete de "La emperadora" compartió en sus historias de Instagram y después en un video de TikTok que junto a las jóvenes influencers fue a comer a un lujoso restaurante en el que cenaron un corte de carne cubierto de oro, así como otros alimentos que también tenían este metal y que evidentemente era muy costoso. Sin embargo, las celebridades disfrutaron de esta noche en compañía de la artista que demostró que tiene una amistad con Maya, Mona y Erika, dejando a todos sorprendidos con esta inesperada interacción.

Sin embargo, Niurka no fue la única en mostrar imágenes de esa noche, también la propia ex novia de Santa Fe Klan compartió algunas postales y videos. A pesar de que estaba rodeada de otros creadores de contenido, la que más llamó la atención fue Mona, pues hace algunos meses se comenzó a especular que por su culpa el rapero guanajuatense se separó de la joven, de 24 años, que es madre de su hijo Luka.

Maya y Mona se fueron de fiesta juntas IG @erikavegaoficial

En su momento, Marisol Rodríguez, nombre real de la bloguera de belleza, aclaró que ella no se había involucrado sentimentalmente con el intérprete de "Así soy" y recordó que estaba con Geros, quien además de su novio, es su compañero de negocios. La joven también indicó que no comentaría nada sobre Maya, pues no la conocía y no tenía nada en su contra. Ahora con este encuentro, ambas dejan claro que no están enemistadas y que por el contario están dispuestas a convivir.

En sus cuentas de la plataforma de Meta sus miles de seguidores pudieron notar lo unidas que se hicieron, ya que compartieron fotos juntas tanto desde antes de conocer a Niurka como después en la celebración, pues posaron en distintas postales modelando sus coquetas prendas, evidenciando por qué actualmente con un referente de moda para las jóvenes. Con las imágenes Mona y Maya Nazor confirmaron que a pesar de que se vieron envueltas en una polémica, ignoraron los comentarios que las querían hacer pelear y mejor se hicieron cercanas.

"Mayita nazor gracias ya quería conocerte eres muy tierna muy dulce me la pase súper bien contigo no puedo quejarme me caíste súper bien @nazormaya", escribió Mona en una publicación en el que la ex novia de Ángel Quezada, nombre real del rapero contestó: "Me caíste súper bien eres hermosa x dentro y por fuera ya quiero que nos volvamos a verrrr".

Maya Nazor y Mona se vuelven amigas Foto: Captura de pantalla

SIGUE LEYENDO:

FOTO | El radical cambio de look de la polémica influencer Mona que la hace ver como la bichota mayor

Maya Nazor contesta a los que la critican tras romper con Santa Fe Klan