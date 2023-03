FOTO | El radical cambio de look de la polémica influencer Mona que la hace ver como la bichota mayor

Sin esbozar una sonrisa, la influencer Mona le presumió a todos sus seguidores de redes sociales su radical cambio de look, el cual se asemeja bastante al que traía hace un tiempo Karol G, "La Bichota". A la joven se le puede ver con un maquillaje tan bien puesto que, incluso, le cubrió los diversos tatuajes del rostro sin verse cargado.

Lo que más destacó de la sesión fotográfica a la que se sometió fue el color azul de su cabello, mismo que planchó para que se viera uniforme y nada alborotado. Su outfit fue un elegante vestido color plata que resaltó sus estéticos rasgos. "Mi cambio de look no sé, pero a mi si me súper mega encantó", fue lo único que escribió a través de su cuenta de Facebook.

Mona al puro estilo de Karol G (Foto: @newfashionbeautymonareal | @

karolg)

Posiblemente la transformación de Mona se deba a otra colaboración con Karely Ruiz, modelo de OnlyFans que manifestó hace algunos días que quería verla. Es menester recordar que ambas trabajaron juntas en Cancún, Quintana Roo, a finales del 2022. Entonces, la regiomontana presumió parte de esto en su cuenta de Instagram, donde se les vio posando juntas en lencería y en transparencias.

Mona presume su nuevo cambio de look (Foto:

@newfashionbeautymonareal)

¿Quién es Mona?

Marisol Rodríguez Salazar, nombre real de la influencer chola, es una chica originaria de León, Guanajuato, que comenzó su carrera dentro de las redes sociales a través de consejos de maquillaje. Tal fue la manera de aparecer frente a la cámara de su celular que comenzó a popularizarse; sin embargo, las cosas siempre tienen un lado "B" y ella no pudo evitar contener la presión que se ejerce en cada uno de los personajes que nacen en dichas plataformas.

Mona y Karely Ruiz colaboraron en Cancún, Q Roo (Foto: IG @karelyruiz)

Mona ha sido protagonista de diversas polémicas que, contrario a afectarle, parece que la impulsaron a hacerse más famosa. Ahora, ella ha logrado salir adelante y hasta darse el lujo de transformar su cuerpo de una manera casi radical. El año pasado se puso implantes y se sometió a una lipoescultura, además de pintar de colores su larga y lacia cabellera.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Desde la playa, Issa Vegas toma el Sol y se refresca, presume los resultados del gimnasio

VIDEO | Mesera de puesto de barbacoa se viraliza por su impresionante físico fitness

FOTOS | Los 3 atuendos más extravagantes de Yeri Mua que la consagran como toda una modelo de pasarela