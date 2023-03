FOTOS | Karol G enloquece a sus fans tras aparecer en mini bikini negro: "ninguna necesita que la inviten"

Colombia se puso en lo más alto a nivel mundial gracias a que Shakira y Karol G manifestaron sus sentimientos a través de sus canciones. La melodía que realizaron a dueto, "TQG", se encuentra en lo alto dentro de las listas de popularidad y no hay quien no la traiga en la cabeza. Con esto, sus redes sociales estallaron prácticamente, pues todos quieren más de las dos. En este caso, "La Bichota" les consintió la pupila tras publicar una serie de imágenes donde se le puede ver en un mini bikini negro que no dejó nada a la imaginación.

Fiel a su costumbre, pues no es la primera vez que realiza este tipo de instantáneas, la colombiana apareció sentada en una estructura verde y con las manos en la cabeza. Su larga cabellera pelirroja la controló con una trenza, mientras que el resto de las prendas que compusieron su outfit fueron unas largas botas grises y múltiples collares.

Karol G emuló parte de su canción "Besties" (Foto: IG @karolg)

"Papi No me las miren que aquí hacemos MILes y ninguna NecesitAAa que La InvitenNNN", fue la frase que escribió y que pertenece a la canción "Besties" del álbum "Mañana será bonito". De inmediato sus seguidores se manifestaron con gusto y uno que otro le agradeció su genio, pues ha impactado de manera positiva en el autoestima de muchas personas:

Karol G lució espectacular con su bikini negro (Foto: IG @karolg)

"Si supieran lo que está mujer a logrado en el autoestima de millones de mujeres a nivel mundial. Por más artistas como tú", "Amo tu seguridad", "Besties ya es himno de las discos 2023", "Un cuerpaso real", "La bichota está ready para ir de farra con las besties", "Espectacular , radiante nuestra Bichota. Vamos con todo a seguir comiéndose el mundo con buena música", fueron algunos de los comentarios que le escribieron en su publicación.

¿Cuál es el verdadero significado de "TQG"?

Desde que se anunció la colaboración entre Shakira y Karol G, el mundo se volvió loco, pues como todos saben vienen de una ruptura amorosa con Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente. Al haber sido mal correspondidas, ella no dudaron en ordenar las palabras y lanzar coros cargados con dardos envenenados.

Durante el programa español El Hormiguero, "La Bichota" aclaró que la colaboración ya la tenían planeada desde hace un año y que aunque ya tenía la letra de "TQG" (escrita el mismo día que creó el verso de "MAMIII", grabada con Becky G), decidió guardarla para no enfocar su carrera en torno a la mencionada melodía.

Karol G fue la sensación en Instagram con su sesión de imágenes (Foto: IG @karolg)

Aunque "TQG" la escuchaba sólo con sus amigos en el auto, al ver el impacto que tuvo su comadre y paisana con "Music Session #53" es cuando decidió sacarla a la luz, pues podría ayudar a muchas mujeres que se sintieran identificadas. "Tengo una canción con la que sé que ella se puede identificar y creo que es la oportunidad perfecta, voy a volver a tocar esa puerta, la busco, la llamo, la llamé directamente, le mostró la canción, le encantó y me dijo que sentía mucho la letra", mencionó Karol G.

