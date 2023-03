Qué significa tragaíto en "TQG", la canción de Karol G con Shakira

La ruptura de Shakira con Gerard Piqué significó un fuerte golpe para la cantante colombiana que empeoró cuando se revelaron detalles de la infidelidad del exfutbolista. La situación motivó a Karol G a contactarla para lanzar “TQG” con la que hablan de desamor en una letra que, en algunos de sus fans, ha generado dudas por las palabras que en ella usan.

A tan sólo cinco días de que “TQG” vio la luz ya cuenta con más de 100 millones de vistas en YouTube, además se colocó de inmediato en los primeros lugares de las listas de popularidad. Aunque muchos se han sentido identificados con la letra, en otros podría haber generado dudas ya que hay algunas palabras que se escuchan en ella y que muestran más del país de origen de las cantantes.

Shakira es originaria de Barranquilla, una ciudad ubicada al norte de Colombia, mientras que Carolina Giraldo Navarro, como es el nombre de pila de la cantante, es de Medellín. Por este motivo en la letra se pueden escuchar algunas palabras propias de su país natal, entre ellas “tragaíto” cuyo significado se puede entender por el contexto en el que se usa.

“Tragaíto” o tragado, es una palabra de uso coloquial en Colombia con la que se refiere a aquella persona que posee un sentimiento intenso de atracción o amor platónico por alguien. “Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragaíto’, ¿qué haces buscándome el la'o? Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva, bebé, que por hombres, no compito, que deje de estar tirando que, al meno', yo te tenía bonito”, se escucha en la canción.

¿Cómo surgió “TQG”?

En entrevista con Pablo Motos para el programa “El Hormiguero” en España, la intérprete de “Provenza” puso fin a los rumores en los que apuntan a que la canción con Shakira posee indirectas para sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué, pues relató la manera en que surgió el tema y la colaboración entre ellas que estaba entre uno de sus más grandes sueños.

Karol G niega que existan indirectas en su canción con Shakira. Foto: IG @karolg

La también compositora asegura que creó la canción en 2022 junto a “MAMIII” que lanzó con Becky G, aunque había decidido conservarla bajo llave. Todo cambió con la ruptura de Shakira y el exjugador del FC Barcelona, algo que también les dio la oportunidad de unir sus voces ya que lo habían intentado por mucho tiempo.

Además, la barranquillera le pidió ser ella quien cantara el verso que se escucha al inicio, pues se sintió identificada: “Verte con una nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá uste’ ya no es bienvenido, lo que tu novia me tiró eso no da rabia y yo me rio”

