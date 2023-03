Ingrid Coronado intenta acercarse a Anna Ferro para arreglar conflicto por casa en Cuernavaca, no le responde

Tal parece que el capítulo entre Ingrid Coronado y Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, sobre la disputa de un inmueble no tiene para cuándo acabar. En este caso la conductora ha asegurado que la propiedad es parte de un fideicomiso, por lo que pertenecía a los dos; sin embargo, con la muerte del también conductor, las cosas cambiaron.

"El departamento era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas es para la otra. Él estuvo viviendo ahí en los últimos ocho años y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento", declaró la exGaribaldi a principios de octubre del 2022. Aunque la amenaza de emprender acciones legales en contra de la maestra de yoga fueron mencionadas, hasta el momento no se han hecho presentes.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, Ingrid Coronado aseguró que ha tratado de contactarse con Anna Ferro para arreglar la situación, pero no ha recibido respuesta de su parte. Incluso, se atrevió a enseñarle al reportero su celular con los mensajes que le ha enviado y la manera en que éstos fueron redactados:

"Hola Anna. Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento. Ya pasaron cinco meses y la verdad no he querido iniciar acciones. Primero por respeto a su duelo y luego para no exponer a Francesca a una situación desagradable, pero comprenderás que tengo muchas responsabilidades y no puedo permitir que su estancia sea permanente. Espero podamos poder terminar con esta situación de forma pacífica por el bien de todos. Gracias", fue el mensaje que le escribió Ingrid Coronado a Ferro a través de WhatsApp.

Ingrid Coronado no ha recibido respuesta

Tras leer el mensaje, Ingrid Coronado mostró que el mensaje enviado sólo tiene "una palomita" en símbolo de que la tienen bloqueada. Para hacer las cosas de forma correcta, decidió acudir al servicio de mensajería que tiene Instagram, donde también le escribió: "Te envié mensajes de mis dos celulares. Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento", mismos que tampoco vio.

La también actriz aseguró que no puede hacer más, pues intentó acercarse "por la buenas" para que el caso se pudiera resolver desde "lo que es justo, pero no he tenido respuesta y por eso me he tenido que ir a otras instancias", mencionó. Por otro lado, explicó que aún no comienza los trámites para que sus hijos tengan a su nombre, como se estipuló en el testamento de Fernando del Solar, una propiedad que les heredó.

¿Anna Ferro, dispuesta a arreglar las cosas?

Fue en vísperas de Navidad cuando Anna Ferro confesó para las cámaras del mismo programa de espectáculos que sí está dispuesta a arreglar las cosas con Ingrid Coronado, en este caso, por sus hijos. En aquel entonces, aseguró que la conductora tiene su número telefónico desde el 2019, cuando internaron a Fernando del Solar.

Entonces, también dio un rotundo "no" a la pregunta expresa de si sería capaz de renunciar a la herencia del argentino: "Es algo que él en vida lo dejó y es respetar y honrar. Tengo derechos, como tienen derechos sus hijos, pero yo también tengo derechos como su esposa y también hay otros documentos que a mi me amparan como su esposa, no nada más es el testamento", dijo hace un par de meses.

