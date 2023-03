Con atuendo azul, Kristal Silva demuestra que las minifaldas serán una prenda infaltable para esta primavera 2023

Está por llegar una de las temporadas en la que se da uno de los cambios más radicales en cuanto a moda, por lo cual es momento de renovar las prendas que están a la mano en tu guardarropa, dejando atrás las enormes chamarras y los suéteres abrigadores para darle paso a los conjuntos más frescos que te permitirán nivelar tu temperatura durante la época más calurosa del año.

Así que si no tienes idea de cómo puedes unirte a las tendencias de la temporada, algo que puedes hacer es revisar la nota que hicimos de los 5 colores que reinarán durante la primavera 2023, en la cual puedes inspirarte para crear diferentes combinaciones de ropa, tal y como la que presumió Kristal Silva en su cuenta de Instagram, donde este fin de semana se dejó ver con un atuendo perfecto para capturar las miradas.

Lo mejor de este look de la exreina de belleza mexicana es que no solo es versátil y ligero, sino que retoma prendas que en realidad son básicas, por lo cual, probablemente no tengas que gastar en ropa nueva para verte como la bella conductora de "Venga la Alegría".

La mejor manera de destacar en primavera es uniéndote a las tendencias de la temporada | IG: @kristalsilva_

Como se aprecia en las imágenes, Kristal Silva decidió unirse al trend de las minifaldas con esta pieza en color azul que le ayuda a resaltar su cadera y cintura, lo cual se da gracias al corte de la pieza, misma que deja al descubierto sus piernas de acero, las cuales termina coronando con unos botines que también vienen en una tonalidad fría, solo que un poco más saturada.

De esta manera se crea un degradado aesthetic que se replica en la blusa de la presentadora, ya que esta prenda también se presenta en un tono más oscuro que la minifalda que porta Kristal Silva, con lo cual queda en claro el objetivo cromático de la exmodelo mexicana, quien actualmente tiene 31 años de edad.

¿Te gusta el look de Kristal Silva? | IG: @kristalsilva_

Respecto a este uso de las diferentes tonalidades del azul, conviene señalar que al llevar un tono obscuro en el vientre puedes estilizar notablemente tu figura, mientras que al usar algo claro en las caderas puedes acentuar las curvas que posees en esta área del cuerpo, tal y como hizo Kristal Silva.

En cuanto a los accesorios, al ser un atuendo casual, lo ideal es que no satures demasiado tu look final, por lo cual se recomienda únicamente usar unos aretes sencillos e incluso un par de pulseras, las cuales preferentemente sean de un tono plata si tu look se concentra en colores fríos o cobre si tu look se apega más a las tonalidades cálidas, algo que sin duda te hará coronarte como la reina de la primavera.

Recuerda complementar tu look con los accesorios adecuados | IG: @kristalsilva_

