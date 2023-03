Con miniconjunto, Kristal Silva demuestra que los looks total black nunca pasarán de moda

Durante la primavera, las prendas coloridas comienzan a pulular, por lo cual, muchas personas comienzan a dejar de lado los atuendos en colores nude o neutros, cuestión que a pesar de ser una decisión muy atinada, tampoco puede ser tan extremista, ya que hay atuendos que nunca pasan de moda, tal y como ocurre con este look que utilizó Kristal Silva.

En este caso, la exreina de belleza mexicana decidió utilizar un conjunto que, además de ayudarla a destacar sus curvas, le permitió demostrar de manera involuntaria que los atuendos total black nunca van a pasar de moda, pues esta obscura tonalidad siempre ha sido un básico en los guardarropas.

Este tipo de atuendos le queda perfecto a las pieles morenas | IG: @kristalsilva_

Así que si como la conductora de "Venga la Alegría" buscas lucirte saliendo un poco de las tradicionales tendencias de la temporada, algo que puedes hacer es utilizar un look con prendas frescas en tono negro que impidan que te termines asfixiando con tu outfit.

Esto en atención a que la ropa negra tiende a atraer los rayos del sol, motivo por el cual, este tipo de prendas suelen no ser utilizadas durante la temporada de calor. Sin embargo, si vas a acudir a una cita en un lugar techado o si no estarás muy expuesta a las inclemencias del clima, puedes utilizar outfits total black sin ningún problema.

¿Te gusta el look total black de la bella conductora? | IG: @kristalsilva_

De hecho, este look de Kristal Silva es ideal para una salida casual en la que busques robarte las miradas con un atuendo cómodo pero sensual, tal y como el que conforman este croptop negro con cierre en el escote, el minishort y las maxibotas con las que la presentadora coronó su atuendo.

Para darle un plus de estilo a tu look final, algo que puedes hacer es llevar accesorios en tonos metálicos que te ayuden a darle contraste a la ropa negra que decidas utilizar, tal y como hizo Kristal Silva con el último look que presumió en su cuenta de Instagram.

Kristal Silva se dejó ver con este atuendo perfecto para robarte las miradas | IG: @kristalsilva_

