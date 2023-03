Desde la alberca, Maribel Guardia subió la temperatura con ajustada bikini

Maribel Guardia es una de las actrices más reconocidas del continente y una de las que más suspiros han robado de la platea masculina. Su talento siempre fue acompañado de su hermosura y así fue como la fama la ha acompañado en sus más de cuarenta años de trayectoria.

Maribel Guardia posando. Fuente: Instagram @maribelguardia

La también cantante de 63 años, es toda una celebridad en el mundo virtual ya que en la plataforma Instagram suma más de 7,9 millones de seguidores. El éxito que tiene en las redes sociales tiene que ver con su legado en el mundo de la actuación pero además porque siempre ha ostentando una gran belleza y un cuerpo escultural que parece desconocer el paso del tiempo.

El posteo de Maribel Guardia en Instagram

Esta semana, Maribel Guardia visitó Argentina para participar de un proyecto sobre el cual prometió dar detalles en breve. Durante su estadía en Buenos Aires compartió algunas postales desde el Obelisco y la Casa de Gobierno y la respuesta de sus fanáticos no se hizo esperar.

Maribel Guardia posando. Fuente: Instagram @maribelguardia

“Que precioso país y que gente tan amorosa, me encantó trabajar aquí. Ya después les cuento del proyecto. Por lo pronto una escapadita a la alberca para tomar vitamina D. Les mando mil besos y bendiciones”, escribió la artista junto a algunas fotografías en las que enseña un bikini en tendencia y le permite lucir su envidiable figura.

Maribel Guardia posando. Fuente: Instagram @maribelguardia

Los likes no se hicieron esperar y mucho menos los comentarios con halagos como “Mega fenomenal”, “Como ella no hay dos”, “Que maravilla”, “Eres un monumento”, “Cuerpazo de mujer” y “Eres asombrosamente bella”, entre otros. Maribel Guardia sigue siendo un claro ejemplo de que lucir espléndida no tiene nada que ver con la edad cuando hay luz propia.

