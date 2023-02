Maribel Guardia seduce con escotado vestido de encaje a sus 63 años de edad

Con 63 años de edad y más de cuatro décadas de carrera artística a cuestas, Maribel Guardia sigue siendo considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula y para probar este punto lo único que es necesario hacer es echarle un vistazo a la última publicación que hizo en su perfil oficial de Instagram donde presumió que derrochó belleza, sensualidad y estilo con un espectacular look para la portada de una prestigiosa revista, por lo que, como era de esperarse, la talentosa actriz, cantante y modelo costarricense se llevó cientos de halagos.

Como se mencionó antes fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Maribel Guardia presumió el haber sido elegida para la aparecer en la portada correspondiente al mes de marzo de la reconocida revista WD Magazine y debido a que la ocasión lo ameritaba, la también estrella de cine lució un espectacular look que además de hacerla lucir más bella que de costumbre también la hizo lucir un tanto rejuvenecida.

Maribel Guardia sigue siendo considerada como una de las mujeres más bellas de la farándula. Foto: IG: wdmagazinemexico

Para esta espectacular fotografía, Maribel Guardia posó sentada sobre un cómodo sofá de color café que parecía ser el trono de una reina y debido a ello, la costarricense lució como tal pues estaba utilizando un entallado vestido confeccionado con tela de encaje en color negro, el cual, generaba ciertas transparencias que dejaron al descubierto la escultural silueta de la cantante, quien en algunas zonas de su cuerpo estaba utilizando prendas tipo nude para evitar enseñar de más.

Dicho vestido también tenía un pronunciado escote en la zona del busto, además, otro detalle que llamó mucho la atención fue la decoración con flores azules y decenas de brillantes en tonos morado que le dieron un importante realce al look de Maribel Guardia, quien también provocó suspiros al presumir toda la belleza de su rostro con un maquillaje sutil que resaltó sus finas facciones.

Como era de esperarse, la publicación de Maribel Guardia causó un gran furor entre los casi 8 millones de seguidores que presume en Instagram, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos su post logró acumular miles de likes, además, los halagos no tardaron en llegar y la caja de comentarios se llenó con cumplidos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula que reconocieron su arrolladora belleza.

Maribel Guardia derrocha belleza y estilo en cada publicación que realiza. Foto: IG: maribelguardia

“Estás bellísima”, “Toda una reina”, “Como los buenos vinos”, “Cada día más bella”, “Belleza infinita”, “Simplemente divina”, “Una verdadera diosa”, “Todo un bombón” y “La más guapa de todas” fueron algunos de los comentarios que se llevó Maribel Guardia, quien ha dejado en claro en más de una ocasión que el retiro no es una opción en su vida, prueba de ello es que hace apenas unas semanas se sometió a una operación para que le quitaran la matriz y no dejó ni pasar la cuarentena para poder reincorporarse a sus actividades de manera normal pues aseguró que entretener a su público es lo que más le apasiona, no obstante, aclaró que se encuentra en perfecto estado de salud.

