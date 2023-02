FOTO | Maribel Guardia celebra al amor en San Valentín con ajustado vestido rojo

El día más romántico del año inspiró a las celebridades para crear atuendos dignos de replicar y Maribel Guardia una vez más dio cátedra de estilo, pues presumió su escultural figura con un ajustado minivestido rojo con el que también compartió un tierno mensaje de amor propio para sus seguidores.

La actriz, de 63 años, posee uno de los rostros y figuras más bellos en el mundo del espectáculo, además, gracias a su gusto por la moda ha logrado colocarse como referente de estilo al compartir sus mejores atuendos a través de redes sociales y sumándose a lo mejor de las tendencias, esta vez fue el turno del Día del Amor y la Amistad.

Look de Maribel Guardia para San Valentín. Foto: IG @maribelguardia

El color rojo se encuentra entre los favoritos de Maribel Guardia y el 14 de febrero es perfecto para crear un look romántico, aunque sin dejar de lado la sensualidad que tanto la caracteriza. Esta vez llevó un ajustado vestido rojo con pronunciado escote y detalles de plumas tanto en las mangas como en la parte de la falda.

“Feliz Día del Amor y la Amistad, que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano y sino tienen amor acuérdense que ustedes solitos se pueden apapachar, consentirse, mandarse flores y quererse mucho. Los ama Maribel Guardia”, es el mensaje que la actriz dedicó a sus seguidores.

Look rojo de Maribel Guardia

Esta no es la primera vez que la también conductora presume su envidiable figura con un vestido en tono rojo, pues además de acaparar las miradas éste es símbolo de sensualidad y llevarlo es garantía de que se reflejará también la elegancia que es parte de su estilo.

Aunque Maribel del Rocío Fernández García, como es el nombre de la actriz, tiene una figura envidiable que presume con todo tipo de atuendos, esto no ha sido fácil para ella ya que además de una estricta rutina de ejercicio lleva una rigurosa dieta de la mano de especialistas.

Mini vestido rojo de Maribel Guardia. Foto: IG @maribelguardia

Durante una entrevista, Guardia reveló el secreto para tener un físico de impacto como el que tiene y se trata de una sana alimentación en la que evita ingerir azúcar y carbohidratos: “Cuando me como una tortilla en la mañana, en el resto del día ya no me como otra y evito el pan”.

Pero no todo es tan malo y demostró que el secreto es el balance, pues al cuidar los carbohidratos que consume los domingos son un día en el que se consiente y para ello come alimentos como pizza, pan dulce o el postre de su preferencia.

