Elizabeth Álvarez habla de Jorge Salinas tras las fotos con su nutrióloga: "Somos un matrimonio hermoso"

Elizabeth Álvarez habló nuevamente de su relación con Jorge Salinas, después de que se dieran a conocer unas fotos en las que se le ve con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero, con la que presuntamente el actor le fue infiel. La actriz le hizo frente a las preguntas de la prensa y reafirmó que tiene un "matrimonio hermoso" de 11 años, por lo que descartó que esta situación lo haya hecho tener una crisis, y por el contrario aún siguen muy enamorados.

La actriz, de 45 años, llegó al Aeropuerto de la Ciudad de México, ahí fue entrevistada por reporteros de espectáculos, quienes esperaban sus primeras declaraciones tras el escándalo que protagonizó su esposo y que puso a su familia en el ojo del huracán. La también conductora se dio un momento para hablar con la prensa, a pesar de que dijo que tenía una voz muy afectada, pues aseguró que había tenido un episodio de asma.

“No puedo hablar, quisiera hablar con ustedes como siempre (…) tuve un episodio de asma, estoy afónica, les ofrezco una disculpa, me encantaría hablar con ustedes, pero, de verdad, estoy afónica, me da una pena terrible el no poderme comunicar”, explicó, Álvarez, que de todos modos atendió a los periodistas ahí presentes para dar sus primeras impresiones sobre cómo está su relación con el protagonista de "Perdona Nuestros pecados".

Elizabeth Álvarez asegura que tiene una "matrimonio hermoso " con Jorge Salinas

La estelar de "Fuego en la sangre" indicó que son un matrimonio muy sólido, y que todos han sido testigos, pues siguen juntos después de más de una década. "Yo estoy bien, estamos bien todos, somos un matrimonio hermoso y ustedes son los testigos que, durante 11 años, nos han visto como estamos juntos, no tengo nada más que decir, de verdad quisiera decir cosas, pero ¿qué puedo decir?”, destacó la celebridad, quien se había dicho había corrido a Jorge Salinas.

Asimismo, indicó que han formado una familia feliz, pues hay que recordar que tuvieron a sus mellizos Máxima y León, y que seguirán viéndolos juntos, como recientemente sucedió cuando fueron captados por las cámaras del "Gordo y la Flaca" disfrutando de un helado. “Les digo de corazón que somos un matrimonio sólido, estamos juntos, contentos, es que de verdad, sin comentarios… me seguirán viendo con mi esposo y con mis hijos, en el restaurante, comiendo el helado”.

Elizabeth Álvarez defiende su matrimonio IG @cuquitaoficial_

“Nosotros seguimos haciendo nuestra vida todos los días, estamos en familia, ¿qué les puedo decir? A lo mejor ustedes están esperando que diga algo malo, que estoy segura de que no, pero es que no es así”, indicó la actriz, quien también señaló que están acostumbrados a escuchar rumores sobre su relación, pero insistió que son una pareja estable y lo único que les importa es el bienestar de sus pequeños hijos.

