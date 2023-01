Nutrióloga ligada sentimentalmente a Jorge Salinas exige que el actor hable de su verdadera relación

La nutrióloga, Anna Paula Guerrero-Castillo, ligada sentimentalmente a Jorge Salinas, exigió al actor que hable sobre su verdadera relación. La médico se encuentra en medio de la polémica debido a las recientes fotografías que publicó una revista de espectáculos en la que se señala una supuesta infidelidad del galán de telenovelas a su esposa Elizabeth Álvarez. Mientras que las celebridades no han aclarado la situación, la profesional de la salud ha aparecido en diferentes programas para hablar al respecto.

Tras darse a conocer las imágenes, la doctora lanzó un comunicado en el que aseguró que su único interés es la salud física de sus pacientes. Asimismo, apareció en algunos programas de espectáculos de Estados Unidos, como Despierta América en donde aclaró que su relación con el actor es solamente profesional y el día que fue captada junto a él, solamente le estaba entregando sus medicamentos, por lo que negó que sea "la tercera en discordia" en su matrimonio de más de 10 años con la actriz de telenovelas.

La nutrióloga fue señalada como la amante de Jorge Salinas Foto: Especial

“Esa vez vi al señor Jorge afuera de la puerta 2 de Televisa, el 15 de diciembre, le entregué el medicamento y recibí el pago, de hecho, todavía hay por ahí unos pendientes, y nos despedimos y listo. Creo que yo ya he hablado suficiente del tema y no estoy dispuesta a dar más explicaciones”, dijo Anna Paula, quien también aclaró que tiene otros pacientes en la televisora, no obstante, ese día sólo fue a ver al protagonista de "Perdona nuestros pecados", debido a que anteriormente él había tenido problemas con el personal de su clínica.

La nutrióloga pide a Jorge Salinas que desmienta los rumores de infidelidad

La experta en nutrición indicó que ella ya ha hablado mucho sobre el tema, pues todo lo hace debido al compromiso que tiene con sus pacientes a los que también entrega de forma personal los medicamentos, sin embargo, consideró que ya es tiempo de que Salinas, de 54 años, salga a desmentir los rumores de infidelidad que la involucran.

“La verdad es que yo no estoy escondiendo nada, yo no realicé nada malo, creo que ya he dado muchas explicaciones y más de las que debería de haber dado y esto lo hago por el voto de confianza que tienen mis demás pacientes, quienes también han recibido de manera personal los medicamentos, y nada más. Creo que también es hora de que alguien más salga a dar su explicación”, dijo la médico, quien desde que se dieron a conocer las imágenes ha dicho que su relación con el actor es profesional.

La doctora dio una entrevista para Despierta América Foto: Captura de Pantalla

“Creo que en este malentendido él es la figura pública, la verdad es que yo creo que es él el que está saliendo también afectado, yo como dije, no tengo nada qué esconder", sentenció Anna Paula en una entrevista para el programa estadounidense, en donde también aclaró que está dando estas declaraciones sin cobrar nada, negando de esta forma las acusaciones que hizo Gustavo Adolfo Infante sobre que estaba pidiendo dinero para hablar sobre su relación con Jorge Salinas.

De acuerdo a la revista de espectáculos, Anna Paula era la nutrióloga de Jorge Salinas, a quien conoció en noviembre de 2021, no obstante, iniciaron una relación, a pesar de que el actor está casado con Elizabeth Álvarez hace más de 10 años y tiene dos hijos, los mellizos, León y Máxima. La profesional de la salud es la única que ha hablado sobre el tema negando todo lo que dijo la publicación sobre ella, mientras que la pareja se ha mantenido en silencio hasta el momento.

