Gustavo Adolfo Infante exhibe que la supuesta amante de Jorge Salinas está cobrando las entrevistas

El periodista Gustavo Adolfo Infante buscó desde este miércoles a la supuesta amante de Jorge Salinas, la doctora Anna Paula, para que aclarara su verdadera relación con el galán de televisión. Sin embargo, se encontró con que la nutrióloga presuntamente está cobrando para dar entrevistas, así lo exhibió en sus programas de espectáculos, en los que mostró una conversación en el que se hablaba de una "propuesta económica".

Desde este martes, el nombre de Anna Paula se ha convertido en tendencia y ha acaparado algunos titulares, esto después de que se revelaran unas fotografías en las que presuntamente se está besando con Jorge Salinas, quien es esposo de la actriz Elizabeth Álvarez. De acuerdo a una conocida revista de espectáculos, el protagonista de telenovelas estaría engañando a su pareja con su nutrióloga a la que conoció hace más de un año. Hasta el momento, la pareja no ha salido a dar alguna declaración al respecto, por lo que siguen en el ojo del huracán.

Supuesta amante de Jorge Salinas cobra por entrevista

Para terminar con las especulaciones, Gustavo Adolfo Infante buscó a la doctora para que diera a conocer su versión, sin embargo, no logró concretar una entrevista, debido a que la supuesta amante del protagonista de "Perdona nuestros pecados", estaba pidiéndole una retribución monetaria. Tanto en su programa de YouTube como en "De primera mano", el periodista de espectáculos mostró que se contactó con lo que presuntamente es un asistente de la nutrióloga, quien dejó ver que está cobrando por aparecer en los programas.

La supuesta amante de Jorge Salinas cobra por entrevista Foto: Captura de pantalla

El conductor envió unos mensajes al número de contacto de Anna Paula, para solicitarle una entrevista en la que ella aclarara la situación con Jorge Salinas. No obstante, la persona encargada escribió lo siguiente: "Cuál sería la propuesta económica, para informarle a la doctora". Este comentario desconcertó al comunicador, quien indicó que él no trabajaba de esa manera, dando dinero a las personas con las que conversa.

La nutrióloga ya había hablado de su polémica relación en un programa de espectáculos en Estados Unidos, por lo que la periodista Addis Tun~ón indicó que en esa ocasión no pidió ninguna retribución monetaria. Ante esta situación Gustavo Adolfo Infante especuló que tal vez ahora quiere tener un beneficio económico. " A de haber dicho 'ya la regué, aquí puedo sacar una lana'. A la mejor como gordologa no está bajando a la gente. Ustedes lo vieron, no lo estamos inventando. Quiere cobrar dinero por dar una entrevista".

En tanto, Anna Paula era la nutrióloga de Jorge Salinas, a quien conoció en noviembre de 2021, no obstante, su relación siguió y de acuerdo a una conocida revista de espectáculos la han mantenido por un año. La doctora se ha limitado a decir que la relación que tiene con el galán de cine y televisión es solamente profesional, aunque no ha aclarado por qué en las fotos de la publicación parece que se está besando con el actor. Por su parte, ni el actor ni su esposa han salido a dar alguna declaración al respecto, por lo que se esperan que en las próximas horas den a conocer algún comunicado.

Jorge Salinas tiene una relación por más de 10 años con Elizabeth Álvarez, a quien conoció en la telenovela "Fuego en la sangre". La pareja tenía un matrimonio estable con dos hijos, los mellizos, León y Máxima, además la actriz ayudó al artista, de 54 años, a unirse más a sus demás vástagos, como el caso de Valentina, su hija con la actriz Andrea Noli, a quien no reconoció hasta los 16 años. Ahora, la pareja se encuentra en medio de la polémica por la presunta crisis matrimonial, por lo que no han dejado de ser tema de conversación en redes y programas de espectáculos.

SIGUE LEYENDO:

Jorge Salinas: ellas han sido todas las parejas del actor

Elizabeth Álvarez reaparece tras supuesta infidelidad de Jorge Salinas: "Estoy de vuelta"