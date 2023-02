Maribel Guardia paraliza la red a sus 63 años en arriesgado vestido rojo

Maribel Guardia se robó todas las miradas con su última publicación en sus redes sociales. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, la reconocida actriz y cantante compartió una fotografía con la que dejó ver toda su belleza, imagen con la que ha recibido miles de likes y ha paralizado las plataformas digitales al presumir su curvilínea silueta en un arriesgado vestido rojo a sus 63 años.

La costarricense es comparada con otras famosas que destacan por sus siluetas de veinteañeras a sus más de 50 o 60 años, como Olivia Collins y Lourdes Munguía, quienes siguen manteniendo su figura curvilínea, demostrando que la edad no importa cuando se trata de lucirse en reveladores atuendos, como vestidos ajustados y cortos, looks de playa como bikinis, y otras prendas arriesgadas.

Maribel Guardia se luce en vestido rojo y conquista

Guardia compartió una instantánea en sus cuentas de las plataformas de Meta, en la que se le puede ver posando con un coqueto atuendo que destaca su figura curvilínea, pues porta con mucho estilo un vestido corto y entallado con estilo corsé en la parte superior, con el que también resaltó su pequeña cintura, imagen que ha cautivado a sus admiradores, quienes ya la han llenado de elogios reconociendo su belleza.

Maribel enamora en coqueto vestido rojo. Foto: IG @maribelguardia

"Nuestra felicidad depende más de lo que tenemos en nuestras cabezas que en nuestros bolsillos. #look @blacksecret.mx #feliz #lunes #fashion #dresses #style", escribió Maribel para acompañar la postal, logrando recibir miles de "me gusta" y cientos de comentarios con frases como: "Que preciosa te ves de rojo", "Hermosa. De eso no hay duda", "Estás preciosa como siempre!", "Luces muy guapa" y "Hermosura de mujer", entre otros.

En la instantánea que la actriz y cantante compartió con sus 7.9 millones de fans en Instagram, y los 11 millones de Facebook, se le puede ver presumiendo su esbelta silueta con una prenda entallada que se ciñe a la perfección a su figura, un vestido corto de abertura en la pierna, que llama la atención por su diseño de falda plisada, con corsé estructurado de copas, que combinó con zapatillas transparentes.

La actriz se luce con los mejores looks rojos. Foto: IG @maribelguardia

Guardia, que fue pareja del cantante Joan Sebastián, con quien tuvo a su único hijo Julián Figueroa, posó con mucho estilo con su look ajustado, y volvió a confirmar que es una de las mujeres más bellas de la farándula, y sobre todo que las prendas atrevidas pueden seguir siendo parte del armario de una mujer después de los 60 años, como lo ha dejado ver con otros vestidos con los que conquista a sus millones de fans.

Maribel del Rocío Fernández García, nombre real de la actriz y cantante que nació en Costa Rica y es naturalizada mexicana, inició su carrera como modelo y participando concursos de belleza en su país natal, lo que la trajo a México, en donde destacó en el llamado y polémico Cine de Ficheras; actualmente demuestra que la edad es sólo un número, pues presume cuerpazo y gran belleza.

