Jenna Ortega demuestra con estos 3 atrevidos looks que es una verdadera fashionista

Las figuras femeninas dentro del gremio artístico son cada vez más y cada una de ellas ha demostrado con su talento y dedicación dentro del mundo del cine, la televisión y las series que pueden trascender por su labor y compromiso para interpretar diversos papeles en salas comerciales y producciones para plataformas de streaming como Netflix.

Tal como sucede con la famosa actriz estadounidense Jenna Marie Ortega, mejor conocida dentro del medio artístico como Jenna Ortega quien nació en Valle de Coachella, California el 27 de septiembre de 2002, y hasta la fecha ha logrado consolidarse como una de las más queridas dentro del gremio, pues además busca estar activa en sus redes sociales.

Jenna Ortega y sus grandes looks

Precisamente a través de sus redes sociales suele compartir contenido diverso sobre las actividades que realiza de manera laboral pero también personal, ganándose a un amplio público en redes sociales; además, ha mostrado un gran interés y gusto por lo relacionado con la moda, luciendo espectaculares atuendos incluidos vestidos y outfits mucho más casuales pero con un “toque” que los hace distintos.

Te mostramos a continuación tres looks que ha lucido la famosa con los que ha conseguido miles de likes y comentarios, debido a que se considera que tiene un estilo único:

La famosa posando en la alfombra roja de Netflix. FOTO IG: Jenna Ortega

Sobre la carrera de Ortega

Marie inició su carrera desde la infancia, luego de que obtuvo el reconocimiento por parte de los reflectores y el público por su papel de Jane Villanueva en la serie de comedia dramática Jane the Virgin (2014-2019), producida por The CW.

Además, logró protagonizar la serie de Disney Channel Stuck in the Middle (2016-2018), en donde interpretó a Harley Diaz, personaje por el cual ganó un Imagen Award; a sus logros se suman también trabajos como su interpretación como Ellie Alves en la segunda temporada de la serie de género thriller You, lanzada en 2019, y en 2021 siendo una de las protagonistas de la película familiar Yes Day, ambas producciones de la plataforma de streaming Netflix.

