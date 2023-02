Claudia Martín: los looks desde la playa que la coronan como la más hermosa de las telenovelas

En los últimos días, la guapa actriz de telenovelas, Claudia Martín se ha robado los reflectores en redes sociales después de compartir varias fotografías disfrutando de los encantos que le regala la isla de Holbox, uno de los destinos turísticos más importantes en el país.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la protagonista de "Amores con trampa", "Los ricos también lloran" y "Mujeres asesinas" subió un par de imágenes en las que se coronó como la verdadera reina de belleza. Todos coincidieron en que es una de las estrellas más guapas en la actualidad.

Claudia Martín se luce con fotos en bikini

Hace un par de días, la también modelo subió una imagen en la que presumió toda su belleza con un hermoso bikini en tonalidades oscuras que destacó a la perfección su envidiable figura. Los internautas inmediatamente dijeron que la actriz tiene una gran figura.

Foto: Instagram/@claudia3martin

En la siguiente publicación, Claudia Martín de 33 años presumió lo bien que la está pasando durante sus vacaciones en Holbox en Quintana Roo al lucir de manera única con un bikini color blando que dejó al descubierto su tonificado abdomen y sus silueta de infarto.

Foto: Instagram/@claudia3martin

Como era de esperarse, las recientes publicaciones de Claudia Martín no pasaron desapercibidas para nadie alcanzando, a los pocos minutos, miles de me gusta y recibiendo cientos de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con sus looks de playa.

Claudia Martín y su nueva oportunidad en el amor

Fue en 2022 cuando la actriz de televisión acaparó la atención de los medios de comunicación después de confirmar su relación sentimental con el joven actor, Hugo Catalán. Anteriormente fue pareja del productor de televisión, Andrés Tovar.

Su romance con el productor terminó llenó de rumores pues trascendió que él le fue infiel a Ana Martín con la exintegrante de Rebelde, Maite Perroni. Con el paso de los meses, la pareja confirmó su relación y actualmente están esperando a su primer hijo.

