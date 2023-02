Pedro Infante: así habló el actor sobre cómo fue trabajar con Silva Pinal

Durante la Época de Oro del Cine Mexicano dos de las celebridades que consiguieron conquistar al público fueron Pedro Infante y Silvia Pinal, quienes gracias a su popularidad pudieron trabajar juntos en diferentes películas. Debido a esto, el llamado "ídolo de México" en una ocasión habló de cómo era trabajar con la actriz; ahora ese audio fue recuperado por algunos fanáticos de las estrellas y han quedado sorprendidos con sus declaraciones.

El intérprete de "Cien años" destacó en la pantalla grande a pesar de que sólo quería ser cantante, ya que debido a su talento y carisma terminó debutando en la cinematografía nacional, convirtiéndose en uno de los más queridos. "Los tres García", "Los tres huastecos", "Dicen que soy mujeriego", "A.T.M. A toda máquina!" con Luis Aguilar, así como la trilogía de "Ustedes los ricos", son algunas de las 60 películas por las que es recordado el también nombrado "ídolo de Guamuchil".

Pedro Infante y Silvia Pinal fueron grandes amigos Foto: Especial

En tanto, Silvia Verónica Pasquel Hidalgo, nombre real de la actriz que nació en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1930; comenzó su carrera aunque su padre se negaba a que fuera artista. La diva debutó en el teatro y después dio un salto a las salas de cine con "El pecado de Laura", tras esta participación se consolidó con cintas como "El rey del barrio", "Viridiana", "El ángel exterminador" y "Simón del desierto", por mencionar algunas de sus producciones, en las que compartió créditos con personalidades como Germán Valdés "Tin Tan" y Pedro Infante.

Así habló Pedro Infante sobre Silvia Pinal

Debido a su popularidad, ambos compartieron créditos en películas como "El Inocente", "Un rincón cerca del cielo", "Ahora soy rico" y "La mujer que yo perdí", en donde hicieron una buena química y hasta desataron los rumores de que tuvieron una relación en la vida real. Sin embargo, de acuerdo a lo dicho por la diva del Cine de Oro, fueron buenos amigos y nunca pasó algo entre ellos, pues el protagonista de "Tizoc, amor de indio" tenía un noviazgo con Irma Dorantes, quien fue su última pareja y con la que tuvo a su hija Irmita.

No obstante, en una entrevista, Pedro Infante habló de cómo era trabajar con Silvia Pinal y reveló que la protagonista de "Viridiana" fue a la actriz con la que más repitió una escena de un beso. En la conversación el histrión destacó que se puso de acuerdo con su compañera y la producción para hacer varias veces aquella secuencia, pero al final no la lograban culminar, por lo que tuvieron que hacerla casi 30 veces, sin embargo, no se escuchó molesto o preocupado, pues cuenta la anécdota con su voz pícara.

"Usted sabe que entre juego y juego se tiene cariño entre los compañeros y entonces a veces se pone uno de acuerdo y dice 'bueno, tú echas a perder 7, yo echo a perder 15'. Te pones de acuerdo y eso lo hicimos con una actriz muy linda que ustedes la han visto mucho Silvia Pinal. Repetimos 29 veces una escena y no salía", contó aquella vez en intérprete de "Amorcito Corazón", quien siempre mostró aprecio por Silvia Pinal, que también le tuvo mucho cariño al cantante de regional mexicano.

El cantante y actor murió el 15 de abril de 1957, debido a un accidente de avión, dejando un legado en la industria y también a grandes amigos, como fue el caso de Silvia Pinal que lo recuerda con todas sus virtudes: "Pedro era un amor, era muy inocente, muy ingenuo y muy ignorante. Yo nunca lo critiqué, al contrario”, dijo la actriz en una entrevista en la que recodó a su pareja durante algunas películas de la Época de Oro de la cinematografía nacional.

SIGUE LEYENDO:

Pedro Infante no fue un buen actor, aseguró está actriz de la Época de Oro

Silvia Pinal fue novia de rico y famoso empresario, así fue su intenso romance