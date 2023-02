Ninel Conde presume abdomen de acero con icónico look total black

Ninel Conde provocó decenas de suspiros en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que derrochó belleza, sensualidad y estilo pues resulta que la actriz, cantante y modelo de “OnlyFans” presumió su espectacular abdomen de acero con un icónico look total black, el cual, además de hacerla lucir más bella que de costumbre, también la hizo llevarse cientos de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula, por lo que “El Bombón Asesino” pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de todo el ambiente artístico.

El video de Ninel Conde en cuestión fue difundido a través de su perfil oficial de Instagram, plataforma en la que es todo un fenómeno debido al arriesgado contenido que publica de manera recurrente, además, en esta ocasión, la también estrella de OnlyFans aprovechó y mandó un poderoso mensaje dirigido a sus seguidores pues escribió “Las mujeres fuertes no tienen “actitudes” tienen estándares”.

Para esta ocasión, Ninel Conde posó desde lo que parece ser un estacionamiento al aire libre y estaba usando un outfit al estilo de un mecánico, sin embargo, se encargó de aportarle su toque único de sensualidad pues en las imágenes se pudo ver que estaba usando un over all en color negro, sin embargo, la parte superior no la uso y solo la enrolló a la altura de su cintura y en su lugar estaba utilizando un coqueto bralette negro que le permitió presumir todas y cada una de las estilizadas curvas de su torso.

En la grabación se pudo ver que Ninel Conde también estaba usando un par de guantes de trabajo, además, posó cargando algunas herramientas propias de los mecánicos y hasta simuló haber cambiado una llanta por lo que las imágenes enloquecieron a sus fans.

Cabe mencionar que, Ninel Conde no ofreció más detalles sobre esta sesión de fotos, sin embargo, sus fans comenzaron a especular que se podría tratar del nuevo material que está preparando para su perfil de OnlyFans, plataforma en la que causó un gran revuelo desde su incursión en la venta de contenido exclusivo.

Como era de esperarse, la publicación realizada por Ninel Conde causó un gran revuelo entre los usuarios de la famosa aplicación de la camarita, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su publicación acumuló cerca de 30 mil likes, además, los halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades no se hicieron esperar, por lo que la caja de comentarios de su post lució repleto de cumplidos para “El Bombón Asesino”.

Ninel Conde posee uno de los físicos más envidiables de toda la farándula. Foto: IG: ninelconde

“Wow, estás bellísima”, “Como los buenos vinos…”, “Eres guapísima”, “¡Qué cuerpazo te cargas!”, “Luces espectacular”, “Todo un bombón”, “Una verdadera diosa” y “Simplemente divina” fueron algunos de los comentarios que se llevó Ninel Conde, quien ante la emoción por el regreso de “RBD” ha pedido que la llamen “La Rebelde”, lo cual, ha desatado una petición masiva para que acompañe a la icónica agrupación recordando su papel de “Alma Rey” en dicha producción.

SIGUE LEYENDO:

La Bebeshita enseña de más en TikTok y enciende la red

Florinda Meza celebra 74 años con foto inédita de su juventud: “Yo era la mujer más hermosa del mundo”

Livia Brito: los 3 looks más arriesgados que pusieron a la actriz al borde de la censura

FOTOS: Khloé Kardashian se suma a la tendencia en ajustado corsé negro de cuero