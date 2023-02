Ninel Conde cautiva en redes con pronunciado escote y rostro juvenil: “Provocando suspiros”

Ninel Conde, quien ante la fiebre por RBD se hace llamar “La Rebelde”, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación con la que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues resulta que la actriz y cantante conocida como “El Bombón Asesino” presumió sus encantos un revelador e impactante outfit de fin de semana, por lo que, como era de esperarse, la también modelo de OnlyFans se llevó decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Estas reveladoras postales fueron publicadas por la propia Ninel Conde en todas las plataformas en la que tiene presencia y su post únicamente tuvo el objetivo de deleitar la pupila de sus miles de fans, además, aprovechó para escribir un texto para mantener la interacción con sus seguidores.

Ninel Conde provocó más de un suspiro con sus arriesgadas postales. Foto: IG: ninelconde

“Los domingos logran transmitirme una energía pura y diferente. Disfruten su día de paz tanto como merecen” fue el texto que escribió Ninel Conde para acompañar sus fotografías. En su primera postal, “El Bombón Asesino” lució un colorido bikini decorado con motivos florales, no obstante, encima de este la actriz estaba usando un vestido de playa confeccionado con una tela sumamente delgada que generaba transparencias que dejaron al descubierto su impactante silueta.

En su segunda fotografía, Ninel Conde se tomó una selfie para presumir la espectacular belleza de su rostro, el cual, por efectos del maquillaje, la hizo lucir como cuando tenía 20 años, además, su peinado también colaboró a que su imagen luciera más que rejuvenecida y por si faltara algo, en dicha postal, la también empresaria lució todos sus encantos gracias a lo escotado de su coqueto bañador.

Ninel Conde dejó sin aliento a sus fans. Foto: IG: ninelconde

Como era de esperarse, la publicación de Ninel Conde causó un gran furor entre sus millones de seguidores, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos su post acumuló más de 10 mil likes, además, la caja de comentarios se llenó con decenas de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula, con los cuales, pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la industria del entretenimiento.

¿Ninel Conde se une a la gira de RBD?

Como se mencionó antes, el regreso de RBD emocionó mucho a Ninel Conde, quien también fue parte de la icónica telenovela, donde le dio vida al personaje de “Alma Rey” y luego de que se confirmaran las fechas del tour de la famosa agrupación “El Bombón Asesino” se ha mostrado más que entusiasmada y además de recordar algunos de sus mejores looks y escenas de la telenovela, también recibió un kit con el icónico outfit de la “Elite Way School” y al abrirlo aseguró que estaría presente en los conciertos de Miami y en la Ciudad de México, no obstante, no especificó si como público o como parte del show.

Ninel Conde se ha mostrado más que entusiadmada por el regreso de RBD: Foto: IG: ninelconde

Tras sus palabras, los fans de RBD no vieron con malos ojos que la entrañable “Alma Rey” tenga una breve aparición en los conciertos, sin embargo, se espera que sea la propia Ninel Conde quien aclare si se sube o no a la extensa gira que harán Ahahí, Dulce María, Maite Perroni, Chritopher Uckermann y Christian Chávez.

SIGUE LEYENDO:

Belinda: 3 entallados mini vestidos con los que ha paralizado la red

Pablo Montero es acusado de delito sexual, emitirían ficha roja de la Interpol para localizar al cantante

FOTOS | Exatlón México: ella es Liliana Hernández, la nueva campeona del reality de TV Azteca