VIDEO | Así fue como Sylvia Pasquel bateó a un fan que quería que se convirtiera en su sugar mommy

Desde hace algunos años el término sugar daddy y sugar mommy se ha popularizado, al grado de que muchos jóvenes aspiran a tener un amante mayor adinerado que les complazca diversos caprichos. Sin embargo, no todas las personas comulgan con esta idea, tal y como demostró Sylvia Pasquel cuando fue cuestionada por un fan acerca de qué se requería para que ella se volviera su sugar mommy.

La acalorada pregunta tuvo lugar durante la entrevista que ella y otras integrantes de "Siempre Reinas" le brindaron a Karla Díaz en su canal de YouTube "Pinky Promise", en el cual, durante la ronda de preguntas que hacen los fans del programa la hija de Silvia Pinal fue cuestionada acerca de los requisitos que debía cumplir un joven para ser su pareja.

Ante esto, Lorena Herrera y Laura Zapata no dudaron en animar a su amiga, diciéndole a Pasquel que le pasara su teléfono al instagramer que se atrevió a hacer dicha pregunta. Sin embargo, la respuesta de la actriz fue otra, ya que con mucha calma decidió darle un fulminante mensaje a su admirador.

Así, luego de dejar en claro que ella no quería mantener a ningún hombre y menos a un joven, Sylvia Pasquel expresó que el primer requisito para que ella tenga una pareja es que esta le de una vida mejor de la que ella se da, por lo cual, queda descartado que sea ella quien tenga que darle una mejor vida al susodicho.

"A ver, te voy a decir una cosa, no es que qué se necesite para que yo sea tu sugar mami, porque a mí lo que me gusta es que la persona que esté conmigo me de una vida mejor de la que yo me doy; y si tú me estás pidiendo que yo sea tu sugar mami es porque quieres que yo te solucione tus problemas económicos, entonces creo que te equivocaste", señaló Sylvia Pasquel en "Pinky Promise".