Sylvia Pasquel se lanza contra Lucía Méndez: “es una diva desempleada”

Sylvia Pasquel y Lucía Méndez podríamos decir que están por convertirse en esas actrices que marcaron una historia en la televisión mexicana, sin embargo al parecer su relación entre estas divas se deterioró desde que iniciaron las grabaciones del reality llamado “Siempre reinas”.

Encontronazo entre divas

De acuerdo con diversas publicaciones, Pasquel y Méndez protagonizaron diversos momentos incómodos a tal grado que se revivió la rivalidad que había entre ellas y durante una plática en un programa de televisión, la primera llamó “diva desempleada” a la protagonista de la telenovela “Topacio”.

El site de Fama señala que al inicio de las grabaciones de “Siempre reinas”, las protagonistas expresaron su incomodidad por tener que trabajar con Lucía Méndez, ya que la cantante puso obstáculos para poder concretar algunos proyectos personales, incluso la cantante aseguró que “no estaban a su nivel”.

“Yo no tengo muchos haters en mi cuenta”

Recientemente, Sylvia Pasquel y Lorene Herreras a fueron invitadas en el programa “Pinky Promise” donde se tocó el tema de Lucía Méndez en “Siempre Reinas”, donde la hija de Silvia Pinal dijo que ella no tiene tantos heaters como la Méndez.

“Yo no tengo muchos haters en mi cuenta. Yo me he metido en la cuenta de otra compañerita, híjoles... cómo tiene haters, mano”, señaló la actriz mientras sus compañeras reaccionaron con una carcajada, seguido de algunos comentarios que coincidieron con los comentarios de Pasquel.

Además, Sylvia Pasquel afirmó que Lucía Méndez tiene actitudes demasiado negativas, pero no acepta el hecho de que no tiene trabajo actualmente, ya que de acuerdo con la hermana de Alejandra Guzmán , lleva décadas sin protagonizar una telenovela, mientras el resto de ellas están realzando proyectos.

“Nosotras sí trabajamos. Es una diva desempleada, neta. Nosotras sí estamos vigentes, en serio. Es que si ya vamos a hablar de pasadita, para cerrar el tema, ella no hace televisión desde el siglo pasado”, destacó la actriz. Además de comentar que a Lucía Méndez sus actitudes no le ayudarán a volver a la televisión, por lo que le recomendó una asesoría para proteger su imagen.

De acuerdo con la revista Fama, la rivalidad entre Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Laura Zapata contra Lucía Méndez inició cuando en las grabaciones de ‘Siempre reinas’, la cantante mostró su descontento del trabajo que estaban haciendo y según las actrices, su compañera intentó sobresalir menospreciando a las demás.

