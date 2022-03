Sylvia Pasquel revela que famoso exgalán le causó destrozos en su hogar: 'Violentó mi casa' | VIDEO

A pesar de que Sylvia Pasquel es una reconocida actriz mexicana, al igual que su madre no ha tenido suerte en el amor y prueba de ello es que una de sus exparejas incluso se atrevió a "violentar su casa".

En entrevista con 'Netas Divinas', la hija de Silvia Pinal reconoció que llegó a vivir un episodio muy desagradable con uno de sus examores, quien en un ataque de ira arremetió contra su hogar cuando la actriz no se encontraba en él.

"El galán mando a sus guaruras y me rompieron todos los vidrios de mi casa. Se metieron, me sacaron las televisiones, los tapetes... Mi hija y la muchacha estaban escondidas en el cuarto de servicio espantadísimas; yo no estaba, estaba trabajando", relató Sylvia Pasquel.