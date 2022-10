Laura Zapata despotrica en contra de Lucía Méndez: “Fue muy pesado trabajar con una persona con esos desplantes”

En últimas fechas, la actriz Laura Zapata ha estado de en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones y en este caso no será la excepción, pues al no guardarse nada en el pecho, siempre choca con el pensamiento de los demás. Ahora, se fue en contra de su compañera Lucía Méndez con quien trabajó en la serie de Netflix "Siempre reinas" donde al parecer no se llevaron nada bien, pues aseguró que fue pesado trabajar con ella.

Durante un encuentro con la prensa, ella siempre ha sacado las garras cuando alguien busca demeritar su carrera artística como fue el caso de la protagonista de la telenovela "El extraño retorno de Diana Salazar". Mencionó que si no se paran los "carros que nos quieren atropellar" no tiene chiste. De igual manera reiteró que no busca quedar bien con nadie, pues es una artista que domina varias disciplinas por lo que no permitirá que nadie le diga "de qué color es mi carrera".

¿Qué dijo Laura Zapata de Lucía Méndez y el resto de sus compañeras?

A pesar de que tenía puesto el cubrebocas, por seguridad ante un posible contagio de Covid-19, Laura Zapata esbozó una sonrisa cuando habló de Sylvia Pasquel y Lorena b, las otras reinas del programa. A las dos las catalogó de ser un "encanto" como compañeras, pues pudieron trabajar "padrísimo". En este caso, aseguró que el reality le ofreció al espectador mucha transparencia y ahí se pudo ver la relación entre las cuatro famosas.

No obstante y sin pelos en la lengua afirmó que Lucía Méndez es una persona que tiene "malas costumbres" además de haber sido complicado haber tenido una relación laboral por sus "desplantes" hacía sus compañeros, con la empresa, con los productores: "o sea, qué te pasó maestra. No, ella desde el siglo pasado no hace ni una telenovela. No está vigente", expresó. A pesar del detalle que no la tiene contenta, dijo estar feliz por el éxito que tienen con "Siempre reinas".

"Siempre reinas", la serie donde cuatro grandes de la tv mexicana participan (Foto: Netflix)

Laura Zapata vs Lucía Méndez

El caso de inmediato llamó la atención de la prensa rosa y en este caso, en el programa De Primera Mano no pasó por alto. A pesar de que su titular, Gustavo Adolfo Infante, tiene pleito con la hermana de Thalía su opinión la hizo lo más neutra posible, pues se trata de dos estrellas de la televisión mexicana que se están enfrascando en una disputa como si se tratara de dos jovencitas. En un ejercicio de memoria, el periodista recordó los logros que las dos han tenido a lo largo de sus carreras artísticas.

En el caso de los "números", ambas gustaron a la audiencia con todos sus trabajos; sin embargo, sus caminos en la industria del entretenimiento son distintos y mientras una fue protagónica, la otra tuvo importantes papeles de antagónica. Una tiene una carrera musical, mientras la otra tiene experiencia en teatro. No obstante, ambas tienen su carácter, pero destacó que Laura Zapata es "la señora Contreras", pues se pelea con todo el mundo y "por eso la metieron ahí".

